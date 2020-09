Inwoners Noorderkempen opnieuw getrakteerd op spectaculaire beelden van straaljagers en tankvliegtuig Toon Verheijen

17 september 2020

16u42 0 Hoogstraten Inwoners van de Noorderkempen werden donderdagmiddag opnieuw opgeschrikt door heel laagvliegende straaljagers en een tankvliegtuig. Het gaat nog altijd om een oefening met een nieuw tankvliegtuig te gaan van de militaire luchthaven van Eindhoven.



Het gaat nog altijd om een oefening met Belgische F16’s en het nieuwe Nederlandse A332MRTT tankvliegtuig die opstegen vanop de Vliegbasis Eindhoven. Die militaire luchthaven is de thuisbasis van alle transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht in Nederland. De belangrijkste taak is het uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten.

Deze keer zorgden de vliegtuigen wel voor iets meer lawaai en waren ze ook met meer.



