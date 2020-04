Internationaal Folklorefestival Hoogstraten afgelast: “Te veel onzekerheden en daarom verhuizen we naar 2021" Toon Verheijen

07 april 2020

19u47 4 Hoogstraten De organisatie van het driejaarlijkse Internationaal Folklorefestival Hoogstraten heeft beslist om de editie van dit jaar te schrappen en te verhuizen naar 2021. Door de coronacrisis is het absoluut niet zeker of er tegen dan al grote evenementen zijn toegelaten én of de buitenlandse groepen wel tot hier geraken. “We gaan onze energie na de coronacrisis steken in een topeditie in 2021", zegt Stefaan Coertjens.

Het Internationaal Folklorefestival Hoogstraten vindt om de drie jaar plaatst. Voor de editie van dit jaar op 31 juli, 1 en 2 augustus waren de voorbereidingen volop bezig. De Colombiaanse groep Bailarte Creativos had al toegezegd en ook een Poolse en Hongaarse groep zouden komen. Maar na flink wat beraadslagen, heeft de organisatie beslist om de editie van dit jaar niet door te laten gaan. “We zitten momenteel met nog te veel onzekerheden", zegt Stefaan Coertjens. “Niet alleen weten we niet of er deze zomer wel grotere evenementen mogen doorgaan, maar we zitten ook met de sponsoring. Normaal gezien zouden we deze periode op pad gaan om aan te kloppen bij bedrijven en dergelijke. Het probleem is dat die nu gesloten zijn of andere zorgen hebben. Gesteld dat die over een maand wel terug open zouden zijn, dan is het ook niet meteen de moment om er te gaan aankloppen. Bovendien zou voor ons zelf de tijd om nog een deftig festival in elkaar te boksen wel héél krap worden. Daarom hebben we gekozen voor de korte pijn en verhuizen we de editie van dit jaar naar de zomer van 2021.”

Gastgezinnen

Een bijkomende probleem waren de gastgezinnen. “Op zich hadden we al flink wat gastgezinnen, maar we weten ook niet hoe zij binnenkort gaan reageren", zegt Stefaan. “Misschien zouden er nog flink wat afhaken door de onzekerheid of het allemaal wel veilig is en dat is volledig te begrijpen. We kunnen nu de knop omdraaien en voluit gaan voor een schitterende editie in 2021.”