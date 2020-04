Internationaal Folklorefestival Hoogstraten afgelast en verhuist naar zomer van 2021 Toon Verheijen

07 april 2020

19u47 3

De organisatie van het driejaarlijkse Internationaal Folklorefestival Hoogstraten heeft beslist om de editie van dit jaar te schrappen en te verhuizen naar 2021. Door de coronacrisis is het absoluut niet zeker of er tegen dan al grote evenementen zijn toegelaten én of de buitenlandse groepen wel tot hier geraken.

Later meer.