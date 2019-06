Inschrijven voor stratenloop kan online tot zondag en vanaf 14 uur op woensdag Toon Verheijen

14 juni 2019

17u57 0

Hoogstraten staat de komende week in het teken van Heilig Bloed en dat betekent dat ook de sportievelingen weer aan hun trekken komen. Traditioneel is het immers op woensdag met de jaarmarkt ook de stratenloop. Om 18.30 uur wordt het startschot gegeven van de 34ste editie. “We verwachten opnieuw een 1.000-tal lopers voor de jeugdloop over twee afstanden, jogging vijf kilometer of de wedstrijd van 10 kilometer. Het is een unieke belevenis om over het parcours langs de Vrijheid te lopen en te worden toegejuicht door de duizenden bezoekers van de jaarmarkt en de Heilig Bloedfoor”, zegt de nieuwe sportschepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

De prijsuitreiking van de jeugdloop vindt plaats rond 18.40 uur en die van de wedstrijd iets na 19 uur. Deelnemers kunnen online inschrijven via https://www.hoogstraten.be/stratenloop tot en met 16 juni. Je kan ook op 19 juni ter plaatse inschrijven vanaf 14.00 uur in de inkomhal van het stadhuis.