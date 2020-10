Ingenieursbureau 3D Cadworks verdubbelt personeelsbestand en VDS Productions bouwt in enkele dagen extra kantoorruimte: “Kleine bedrijven kunnen elkaar versterken in crisistijd” Toon Verheijen

12 oktober 2020

Het ingenieursbureau 3D Cadworks heeft tijdens de coronacrisis die nog volop woedt het personeelsbestand bijna verdubbeld. Het was daardoor naarstig op zoek naar bijkomende kantoorruimte en daarop schoot de nagenoeg werkloze Dirk Vermeiren van VDS Productions te hulp. "Zo kunnen we in deze bizarre tijden veel voor elkaar betekenen", vertellen Dirk Vermeiren en Patrick De Bie.

Dirk Vermeiren van VDS Productions heeft in het najaar normaal een meer dan gevuld orderboek, maar door de hele coronacrisis heeft hij nauwelijks iets om handen gehad. Een aantal babbelboxen in woonzorgcentra, een opdracht voor een Kempens ziekenhuis en recent nog wat buitenterrassen voor horecazaken. Maar daar hield het toch op. Hij was dan ook blij dat Patrick De Bie van het ingenieursbureau 3D Cadworks aanklopte. “Wij ondersteunen bedrijven bij hun engineering en tekenwerk, doen vooral aan productontwikkeling en mechanical engineering en dat voor heel uiteenlopende sectoren”, vertelt Patrick De Bie. “Wij bedenken iets, maken daar een prototype van met bijvoorbeeld met onze 3D-printer of maken de werkhuistekeningen voor onze klanten. Tijdens de coronacrisis was er ook voor ons wel een kleine terugval, maar eigenlijk heel beperkt. Dus wisten we: we moeten aan uitbreiding denken want anders kunnen we het na de crisis niet bolwerken.”

Uitbreiding

Patrick startte met zijn bedrijf in 2004 als bijberoep, maar in 2013 besloot hij volledig voor zijn eigen zaak te gaan. Naast engineering en productontwikkeling verzorgen ze ook opleidingen om te leren werken met 3D tekenprogramma’s en maken ze ook CE dossiers op voor machines en tools. De ploeg werd snel uitgebreid en begin dit jaar telde het bedrijf zeven personeelsleden. Ondertussen zijn er dat twaalf, aangevuld met nog enkele freelancers en stagiairs. “Daarom hadden we ook extra nood aan kantoorruimte”, zegt Patrick De Bie. “We hebben een grote hal die we huren – en nu zelfs gaan aankopen – maar het aantal kantoorplaatsen was heel beperkt. Het is toen dat we zijn gaan aankloppen bij Dirk Vermeiren.”

Versterken

En Dirk zag die opdracht graag komen. “We kwamen op een woensdag tot een akkoord en enkele dagen later was de nieuwe extra kantoorruimte klaar”, vertelt Patrick. “Een echte box-in-box. Het moest ook passen in het geheel van de ruimte. De tijdelijke kantoorruimte wordt gehuurd door Patrick. Zodra hij die niet meer nodig heeft, kan die perfect ontmanteld worden en elders weer worden opgebouwd. Uiteraard zijn we blij met deze opdracht. Dat bewijst ook dat kleine bedrijven elkaar kunnen versterken in deze moeilijke tijden. Zeker in mijn geval moet je immers breder gaan kijken dan alleen standenbouw, want ergens leeft het gevoel dat we nog niet snel uit deze crisis gaan geraken. Maar we hebben nog ideeën, wees gerust (lacht).”