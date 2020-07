Infopunt over werken Sint-Katharinakerk in zeecontainer Toon Verheijen

30 juli 2020

16u05 2 Hoogstraten De stad Hoogstraten heeft op de parkeerplaatsen voor de Sint-Katharinakerk een infopunt geopend voor de werken aan de Sint-Katharinakerk. Enkele maanden geleden startte de eerste fase van de werken die tot 2026 zullen duren.

De toren van de Sint-Katharinakerk staat al een tijdje weer te blinken na een volledige renovatie en recent startte de renovatie aan het schip. Daarna volgen nog de gebrandschilderde ramen en het interieur van de kerk. De werken zullen zo’n zeven jaar in beslag nemen. De stad heeft nu een informatiepunt geopend in een zeecontainer met daarin de hele uitleg van de geplande werken. “We hebben van de zeecontainer een ‘witte box’ gemaakt zodat we de komende jaren regelmatig de informatie kunnen updaten en wisselen", zegt schepen van Cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Tijdens deze eerste fase besteden we aandacht aan de glasramen en de gevel. Dat zal dus telkens veranderen wanneer er andere werken aanvatten.”

Huisstijl

De stad heeft voor ‘Ons Trien’ ook een nieuwe huisstijl laten ontwikkelen die de komende jaren zichtbaar zal worden. Er is ook een ontsluitingsplan om de kerk zoveel mogelijk open te stellen voor het publiek. “Het zou immers jammer zijn om miljoenen te investeren in de restauratiewerken, maar de kerk dan niet toegankelijk te maken”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Michel Jansen (N-VA). “Zo komt er ook een nieuwe website (www.sintkatharinakerk.be) die in september online komt. Daarnaast moet de kerk ook voor minder mobiele bezoekers meer toegankelijk worden.”

Het infopunt is gratis toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 16 uur.