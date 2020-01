Industriezone De Kluis nu al bijna volzet: “Zelfs wachtlijst moeten aanleggen” Auto & Truck Service VDC komt na 40 jaar in Wuustwezel naar De Kluis Toon Verheijen

07 januari 2020

11u37 0 Hoogstraten Zo’n twee jaar na de start van de aanleg van industriezone De Kluis zijn er nog amper drie percelen beschikbaar van de in totaal 42 hectare bijkomende industriegrond. IOK heeft zelfs een wachtlijst moeten aanmaken. Een van de nieuwkomers is Auto & Truck Service VDC, dat na veertig jaar buurgemeente Wuustwezel verlaat en een grotere bedrijfssite bouwt op De Kluis.

De uitbreiding van de industriezone De Kluis heeft jaren aangesleept omdat een aantal landbouwbedrijven moesten verhuizen. Ook het archeologisch onderzoek sleepte twee jaar aan. In mei 2018 waren er al aanvragen voor goed 28 hectare. Nu is de 40 hectare bijna helemaal volzet.

De wegenwerken zijn ondertussen zo goed als afgerond en op verschillende terreinen zijn de nieuwe bedrijfsgebouwen al uit de grond verrezen of zijn ze volop in aanbouw. “We hebben nog een drietal locaties die beschikbaar zijn”, zegt Gui Proost van IOK. “Maar we hebben zelfs een wachtlijst moeten aanleggen. Logisch omdat niet elk terrein geschikt is voor elk bedrijf.”

1.100 jobs

IOK becijferde destijds dat de uitbreiding van de Kluis bij een volledige bezetting 55 bedrijven zou tellen en ongeveer 1.100 jobs zou opleveren. Een cijfer dat uiteraard genuanceerd moet worden omdat het in een aantal gevallen om bijvoorbeeld een de verhuis van een bedrijf gaat.

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval voor Auto & Truck Service VDC. “We zitten momenteel aan de Kampweg in Wuustwezel”, vertelt zaakvoerder Jelle Van de Cloot. “We waren toe aan vernieuwing én uitbreiding. We hebben in Wuustwezel gezocht, maar daar is nauwelijks of geen ruimte beschikbaar. Bovendien keken we ook naar het feit dat we de dorpskern niet te veel wilden belasten. Sint-Job was ook een optie, maar daar zit het verkeer altijd vast rond het op- en afrittencomplex. Uiteindelijk viel de keuze op Hoogstraten. Weloverwogen, want we keken ook naar ons hele klantenbestand om zo te kijken wat de beste ligging was en dan kwam De Kluis er het beste uit.”

Auto & Truck Service VDC stelt momenteel een tiental mensen te werk. “Vermoedelijk zullen er nog wel enkele personeelsleden bijkomen, maar ik moet niet de grootste worden. Service en kwaliteit zijn nog altijd het belangrijkste.”

Verhuis

Jelle Van de Cloot hoopt tegen medio november het bedrijf volledig te kunnen verhuizen. De techniekers zullen er dan beschikken over ruime werkplekken met onder meer zeven doorrijstraten. Het bedrijf krijgt ook een diagnose- en teststraat waardoor op het termijn ook een keuringstation op locatie kan worden voor bedrijfswagens. Verder komt er in het gebouw een receptie en zelfs een kantoorruimte waar klanten al werkend kunnen wachten op hun wagen die nagekeken/hersteld wordt. Voor truckers met pech is er zelfs een slaapplaats en sanitair.

Takeldienst VDC, dat geleid wordt door broer Jonas Van de Cloot, zit momenteel ook nog aan de Kampweg. Tot 2018 vormden ze één bedrijf, maar daarna werden ze uitgebouwd tot twee volwaardige bedrijven. Takeldienst VDC verhuist later dit jaar naar Sint-Lenaarts aan Coertjens.