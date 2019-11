Industriële wasserij CleanLease reeds negen maanden na verwoestende brand terug operationeel

“In sneltempo aan een nieuwe fabriek gebouwd” Jurgen Geyselings

16 november 2019

16u48 0 Hoogstraten Na de felle brand op 20 september 2018 die bijna de ganse industriële wasserij van CleanLease in de as legde, nodigde het bedrijf vandaag op 16 november 2019 zijn klanten uit om de werking van de nieuw opgebouwde fabriek te kunnen bezichtigen. Een hondervijftigtal bezoekers kwamen langs in de wasserij die zich aan de Industrieweg in Hoogstraten bevindt.

Vandaag ontving CleanLease een groot deel van zijn cliënteel aan zijn recent terug opgebouwde site aan de Industrieweg te Hoogstraten. De aanwezigen kregen er in kleine groepjes een rondleiding doorheen de nieuwe fabriek en keken hun ogen uit. Voor velen was het de eerste kennismaking met een industriële wasserij waarin het wassen, drogen, strijken en zelfs het opplooien op een geautomatiseerde manier gebeurt. Vorig jaar in september ging een groot deel van deze site in de vlammen op en moesten de werknemers voor enkele maanden verhuisd worden naar andere vestigingen van het bedrijf. CleanLease is al meer dan honderd jaar gespecialiseerd in het reinigen en verhuren van kwalitatief hoogwaardig textiel. Het bedrijf levert zijn diensten aan ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken, zowel in Nederland als in België.

Noodprogramma

“Het waren helse maanden voor de site hier in Hoogstraten”, weet Algemeen directeur Dirk Holvoet. “Toen het bedrijf de verwoestende brand meemaakte in september van vorig jaar moesten we snel een noodprogramma uitdokteren. Zo kon een groot deel van de honderddertig werknemers terecht in andere filialen van ons bedrijf tijdens de heropbouw van de gebouwen. Ze werden met door CleanLease ingelegde bussen naar de andere vestigingen gebracht.” Een leuke geste van het bedrijf richting zijn medewerkers destijds was dat de reistijd die ze moesten maken met de bus ook als arbeidstijd aanzien werd.

Sneltempo

Na de felle brand vorig jaar zat er voor de firma niets anders op dan het ganse gebouw te strippen. “We hebben hier het ganse bedrijf met de grond gelijkgemaakt en in sneltempo aan een nieuw gebouw gewerkt”, gaat Holvoet verder. “Op een zevental maanden stond er hier een volledig nieuwe wasserij op het terrein. Nog eens een maand of twee later was de fabriek volledig operationeel, we spreken dan van begin juli van dit jaar.”De wasserij die er voor de brand stond kon ongeveer tweehonderd ton textiel per week verwerken van vuil naar proper. Met de totaal vernieuwde fabriek is CleanLease in Hoogstraten op dit moment in staat om daar de helft bij te doen en zo per week driehonderd ton textiel te verwerken.