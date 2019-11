Industriële wasserij Cleanlease jaar na zware brand weer open: “Nieuw gebouw neergepoot in 7 maanden tijd” Jurgen Geyselings

16 november 2019

16u48 5 Hoogstraten Industriële wasserij Cleanlease heeft zaterdag de deuren geopend van haar heropgebouwde fabriek in de Industrieweg in Hoogstraten. Die brandde op 20 september 2018, een dik jaar geleden, volledig uit.

Zo’n 150 bezoekers, vooral klanten, kregen zaterdag een rondleiding in de heropgebouwde fabriekshal van industriële wasserij Cleanlease in de Industrieweg in Hoogstraten. Vorig jaar in september ging een groot deel van de site in de vlammen op en moesten de werknemers voor enkele maanden verhuisd worden naar andere vestigingen van het bedrijf.

CleanLease is al meer dan honderd jaar gespecialiseerd in het reinigen en verhuren van kwalitatief hoogwaardig textiel. Het bedrijf levert zijn diensten aan ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken, zowel in Nederland als in België.

Noodprogramma

“Het waren helse maanden hier in Hoogstraten”, zegt algemeen directeur Dirk Holvoet. “Na de zware brand moesten we snel een noodprogramma uitdokteren. Zo kon een groot deel van de 130 werknemers terecht in andere filialen van ons bedrijf tijdens de heropbouw.”

Sneltempo

Er zat voor de firma niets anders op dan het hele gebouw te slopen. “We hebben daarna in sneltempo aan een nieuw gebouw gewerkt”, gaat Holvoet verder. “Op een zevental maanden stond er hier een volledig nieuwe wasserij. Nog eens een maand of twee later was de fabriek operationeel, we spreken dan van begin juli van dit jaar.”

De wasserij die er voor de brand stond kon ongeveer 200 ton textiel per week wassen. In de vernieuwde fabriek komt daar nog eens de helft bij, voor in totaal 300 ton per week.