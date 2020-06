IN BEELD. Volledige straat afgesloten voor proclamatiefeest zesdejaars Gemeenteschool Hoogstraten Toon Verheijen

29 juni 2020

21u43 0

De leerlingen van het zesde leerjaar van de Gemeenteschool Hoogstraten werden samen met hun ouders maandagavond uitgenodigd voor een erg speciaal afscheid. De hele Gravin Elisabethlaan werd autovrij gemaakt vanaf 18 uur. De ouders en hun zoon of dochter moesten dan via de Katelijnestraat de straat inrijden met een vervoersmiddel naar keuze. De leerkrachten, het oudercomité, de middagmama’s, de poetsvrouwen… Iedereen iedereen die een aandeel heeft gehad in de lagere schoolcarrière van de kinderen was aanwezig zijn om hen mee uit te zwaaien.



