IN BEELD. Uniek torenproject van VITO is vertrokken naar oud klooster in Antwerpen Toon Verheijen

03 oktober 2019

20u54 0

Na een project van maar liefst 1.400 manuren is de reconstructie van een oude torenspits van het voormalige Franciscanessenklooster in de Lange Kongostraat in Antwerpen verhuisd naar de definitieve bestemming . Het VITO in Hoogstraten bouwde de oude kerktoren na in opdracht van het schoolbestuur van het Centraal Katholiek Schoolcomité in Antwerpen. “Het was een hele belevenis die een drietal uren in beslag heeft genomen en waar leerlingen en personeel met verbazing naar gekeken heeft. Trots op het werk van onze leerlingen van de houtafdeling bij het realiseren van zo een uniek project”, zegt Hans Van Loon.