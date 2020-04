IN BEELD. Pater Schrijversstraat klapt al twee weken elke avond (met koppel dat hen begeleidt op de djembé) Toon Verheijen

01 april 2020

07u54 22

Al twee weken lang elk avond om 20 uur wordt er in Wortel in de Pater Schrijversstraat geklapt en muziek gemaakt. Paul Hendriks en Mieke Michielsen zorgen voor extra ritme door minutenlang ook op de djembé te spelen. “We zijn een beetje The Last Post zoals in Ieper aan het worden”, knipoogt Mieke Michielsen. “Daar is het voor de gesneuvelden, maar hier is het voor alle zorgverleners, dokters , specialisten ,wetenschappers, winkelbediende en al de werkende mensen om hen een hart onder de riem te steken. We hopen ergens dat het hen een beetje extra moed geeft voor al het goede werk dat ze doen.”



