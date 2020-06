IN BEELD. Kleuters van Spijker nemen afscheid van juf Tessy en pinken traan weg: “Maar ik zal hier nog veel komen hoor!” Toon Verheijen

26 juni 2020

16

Vrijdag werd een extra speciale dag voor de kleuters van het Spijker in Hoogstraten. Al een hele week hadden ze geoefend voor een dansje voor juf Tessy, op een liedje van haar lievelingszanger Bart Kaëll. Ze hadden ook een speciale attentie gemaakt. Niet zomaar, want de juf gaat met pensioen. Ze was zichtbaar aangedaan door al de aandacht. Hier en daar zag je kindjes een traantje wegpinken, want zonder juf Tessy zal het toch ook allemaal een beetje anders zijn. “Maar ze zijn hier zeker nog niet helemaal van mijn af! Ik zal ook volgend jaar hier en daar nog wel eens komen helpen. Ik kan die kleutertjes allemaal niet missen hoor.” Ze gaf alle kindjes een dikke luchtkus om hen te bedanken voor het fijne feestje.



