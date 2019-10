IN BEELD. Iedereen ‘geht los’ met Willy Sommers (en liters bier) Toon Verheijen

20 oktober 2019

08u27 12

Oktoberfest Noorderkempen had al da naam het grootste te zijn en dat hebben ze zaterdag ook nog eens dubbel en dik in de verf gezet. Met 4.000 kwamen ze afgezakt naar de Coöperatie Hoogstraten om er volledig ‘los te gehen’. “Echt ongelooflijk wat een sfeer hier hangt”, vertelt een van de dienstdoende dj’s die er de sfeer moest inbrengen net voor het optreden van Oktoberfestkoning Willy Sommers. “Even de muziek stilzetten en vierduizend kelen die het lied gewoon verder zingen: heerlijk!” Opvallend ook dat bijna geen énkele bezoeker niet verkleed was, wat het hele gebeuren toch nog net iets specialer maakt. Volgend jaar wacht vermoedelijk de derde editie. De organisatie speelt ook met de plannen om het aantal Oktoberfesten nog uit te breiden. Vlak na het optreden zaterdagavond maakten ze ook Stichting De Kleine Strijders nog blij door hen op het podium een cheque van duizend euro te overhandigen.