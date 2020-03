IN BEELD. Gaat u ook mee op berenjacht in Hoogstraten? Toon Verheijen

16u54 4 Hoogstraten De oproep om knuffels voor het raam te plaatsen om zo kinderen bezig te houden tijdens een wandeling of fietstocht in je eigen buurt, wordt her en der goed opgevolgd. Op verscheidene plaatsen, zoals in de wijk Buizelhoek in Hoogstraten maar ook op andere plaatsen verschenen beren voor het raam.

Hebt u ook een knuffeldier klaargezet of er eentje gezien? Stuur ons zeker een foto. Dat mag via toon.verheijen@dpgmedia.be, op de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Hoogstraten of via WhatsApp op 0477/93.53.69.