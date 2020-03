Huisartsen en stadsbestuur plaatsen containers voor onderzoek mogelijke coronapatiënten Toon Verheijen

16 maart 2020

17u16 0 Hoogstraten De huisartsen uit de regio Hoogstraten hebben samen met het stadsbestuur drie containers laten plaatsen die ingericht zijn als onderzoeksruimte. De bedoeling is dat artsen die patiënten toch willen zien voor de zekerheid omdat ze klagen over luchtwegenproblemen zich daar aanbieden. Opgelet: je moet doorverwezen worden door de artsen zelf. Het heeft géén zin je spontaan aan te bieden. De stad betaalt de containers én de verpleging die er ingezet wordt.

De grote parking van Hoogstraten VV in de Katelijnestraat ligt er wat verlaten bij, maar maandag zijn er drie groene containers geplaatst. Die zullen tijdelijk dienst doen als onderzoeksruimte. “De vraag kwam van de huisartsen zelf omdat ze meldden dat ze patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen niet meer voldoende konden helpen of ze liever niet meer op de praktijk zagen komen”, zegt schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA). “Het risico werd te groot.”

Geen huis

Het stadsbestuur dacht aanvankelijk aan een woning die ze ter beschikking wilden stellen, maar dat was ook niet de ideale oplossing. “Dan heb je nog altijd maar één ingang en kan je de patiënten niet voldoende scheiden”, gaat Van Aperen verder. “Toen kwam het idee van de containers: een voor het onderzoek , een tweede om te wachten en een derde om te kuisen. De bedoeling is dat mensen eerst de huisarts bellen. Er zijn dan drie mogelijke gevolgen die de artsen kunnen meedelen: gewoon thuisblijven en de medicatie nemen die de arts aanraadt, naar de spoed rijden van het ziekenhuis of naar de containers gaan. Ter plaatse is het dan de bedoeling dat je in je wagen blijft zitten totdat iemand je opbelt om te zeggen in welke container je mag plaatsnemen. Ze zijn genummerd van één tot drie. Daarom ook dat we een terrein nodig hadden met een redelijk grote parking. Zo is er zeker plaats genoeg en kan iedereen rustig in de wagen blijven zitten tot het zijn of haar beurt is.”

Verpleegkundige

Het stadsbestuur neemt alvast de kosten voor de containers op zich. “De praktische uitwerking gebeurt door de artsen zelf", zegt Roger Van Aperen nog. “Er zal ook een verpleegkundige aanwezig zijn en die kosten zullen we als stad ook op ons nemen. We hopen dat we hiermee toch weer ons steentje kunnen bijdragen. Het is nu eenmaal een uitzonderlijke situatie en dat vergt uitzonderlijke maatregelen.”