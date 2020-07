Huis van het Kind deelt 72 speelboxen uit: “Zomervakantie voor iedereen aangenaam maken” Toon Verheijen

09u33 0 Hoogstraten Het Huis van het Kind heeft de voorbije dagen niet minder dan 72 speelboxen uitgedeeld aan kinderen van 1 tot 12 jaar. Kinderen die het van thuis uit sowieso wat moeilijker hebben, kunnen zich deze zomer misschien toch een beetje op een leuke manier bezighouden.

De Vlaamse regering besloot de verschillende afdelingen van het Huis van het Kind in Vlaanderen te ondersteunen in de aankoop van onder meer speelgoed voor kwetsbare gezinnen. Voor veel maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen is het vaak nog moeilijker om hun kinderen de nodige middelen te geven. Ook op vlak van vrijetijdsbeleving, spelen en bewegen staan zij vaak voor drempels. Ook Huis van het Kind Hoogstraten kreeg een subsidie via Kind en Gezin. “De stad legde daar nog wat centen bij”, zegt de bevoegde schepen Faye Van Impe (N-VA). “Om de zomervakantie nog fijner te maken, is er voor gekozen om vakantie-speelboxen te maken. In totaal werden er 72 speelboxen gevuld voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Met deze speelbox hoeven de kinderen zich deze vakantie niet te vervelen. Na de coronacrisis is wat extra speelplezier zeker welkom.”

Hartverwarmend

Op het afsluitmoment van de brugfiguren van het Rode Kruis op 29 juni werden de eerste speelboxen al uitgedeeld aan de kindjes die door de brugfiguren worden begeleid. Hun reactie was alvast hartverwarmend. De materialen of inhoud van de speeltassen wordt afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Er zijn boxen op maat van vier leeftijdsgroepen samengesteld. Daarbij zijn er diverse spelmaterialen voorzien zoals creamateriaal, buitenspel, speelgoed om de ontwikkeling te stimuleren, een boek. In de speelbox zijn ook extra speeltips toegevoegd en informatie voor de ouders over het aanbod van hulp en steun.