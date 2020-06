Huis onbewoonbaar na blikseminslag Toon Verheijen

05 juni 2020

De brandweer van Hoogstraten werd vrijdagmiddag opgeroepen voor een brand in een woning aan de Castelréweg. Daar bleek een woning getroffen te zijn door een blikseminslag. “De bliksem was ingeslagen op het dak”, zegt Els Dellafaille, woordvoerster van de politiezone Noorderkempen. “Daarna is er rookontwikkeling ontstaan onder het dak. De bewoners hebben nog enkele persoonlijke spullen naar buiten kunnen halen. Niemand liep verwondingen op.” De zolderverdieping liep zware schade op. De eerste verdieping liep ook rook- en waterschade op. De elektriciteit zal volledig vervangen moeten worden. De bewoners krijgen onderdak bij de kinderen.