Houtskool van barbecue zet houtberging in brand Jef Van Nooten

07 april 2020

09u41 0

Aan Minderhoutdorp in Hoogstraten is maandavond rond 23 uur brand uitgebroken in een houtberging achter een woning. De bewoners hadden eerder op de avond gebarbecued. Nadien hadden ze het resterende houtskool uitgestrooid. Dat is rond 23 uur beginnen smeulen met een brandje tot gevolg. De schade bleef beperkt.