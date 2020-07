Horecazaken in Hoogstraten overwegen te sluiten of wachten bang af: “Staan ze bij de provincie echt niet stil bij uitspraken zoals ‘Kom niet naar Antwerpen’?” Toon Verheijen

30 juli 2020

19u54 32 Hoogstraten De avondklok en de extra aangekondigde maatregelen voor de provincie Antwerpen hebben serieuze gevolgen voor de Hoogstraatse horeca. Op de terrassen zit nog wat volk, maar minder dan je zou verwachten op een zomerse donderdag. De Jachthoorn en De Gulden Coppe overwegen na dit weekend zelfs te sluiten. Bij Café De Rijkswacht en brasserie Den Bottel wachten ze nog even af. “Maar het zijn meer dan bizarre tijden”, klinkt het bedrukt.

De extra opgelegde maatregelen door provinciegouverneur Cathy Berx blijven nazinderen en dan vooral in de horeca in de provincie Antwerpen. De maatregelen kunnen ook op weinig begrip rekenen. “Het is onlogisch, absurd om het naar heel de provincie door te trekken en de aangekondigde maatregelen zijn ook oncontroleerbaar”, zeggen Paul Snoeys van De Gulden Coppe en tevens bestuurslid van Horeca Vlaanderen, en collega Ben van de Zeegel van De Jachthoorn en Le Cirq aan de overkant. “We vragen ons ook af of ze van hogerhand stilstaan welke gevolgen de uitspraken ‘Blijf weg uit Antwerpen’ hebben.”

Sluiting?

De gevolgen van de uitspraken én van de opgelegde extra maatregelen zijn duidelijk. Vooral Nederlanders lijken het er moeilijk mee te hebben om hun gegevens achter te laten of laat staan een mondmasker te dragen. “Wij hadden donderdag nog amper een handvol reservaties”, vertelt Paul Snoeys.

Zijn collega Ben sluit er volledig bij aan. Ook in de Jachthoorn waren de reservaties nog op amper op twee handen te tellen. De reservaties van de hotelkamers erboven zijn volledig stilgevallen en diegene die er nog waren, zijn allemaal geannuleerd. Feestzaal Le Cirq is ook al dicht sinds midden maart. De zaal mag in principe terug open, maar voor groepen van hooguit vijftig personen is dat absoluut niet rendabel.

“Wij overwegen na zondag om de boel tijdelijk te sluiten”, zeggen zowel Paul Snoeys als Ben van de Zeegel. “Het is gewoon niet meer rendabel. Het is goed weer, het is vakantie. Onze terrassen zouden vol moeten zitten, maar het tegendeel is waar. Het bestuur van de provincie Antwerpen beseft niet welke zware klap ze de horeca toebrengen. Ja, de cijfers stijgen, maar vooral Antwerpen zelf is het probleem. Niet onze regio. En al zeker de horeca is niet het probleem, maar wel bepaalde bevolkingsgroepen. Maar wij krijgen wel de Zwarte Piet toegeschoven.”

Controle

De horecabazen moeten ook met lede ogen aanzien hoe klanten naar naburige provincies trekken of massaal thuis aan het vieren gaan waar er nauwelijks of geen controle is. “Het enige wat we vragen is duidelijkheid over héél het land én extra steun, want als we nu moeten sluiten is dat volledig op eigen rekening. Is dat nog eerlijk ten opzichte van andere regio’s? Het ging redelijk sinds de heropening ondanks de extra maatregelen. Mensen vonden hun weg. Nu snapte niemand het nog met als gevolg dat niemand nog durft komen. En wees gerust, begin 2021 gaan de gevolgen niet te overzien zijn. Maar als we nog met iets positiefs kunnen eindigen: de medewerking van de stad is echt wel optimaal.”

Afwachten

Ook in andere horecazaken wordt toch een beetje argwanend uitgekeken naar de volgende dagen. “De eerste avond na de aankondiging was het akelig stil”, zegt Marc Ceuppens van brasserie Den Bottel. “Daarna was het ook rustiger, maar al bij al nog een gezellige bedrijvigheid. Klagen doen we nog niet. Maar ook wij betreuren dat we vergeleken worden met Antwerpen. En kijk naar Beveren, dat ligt er pal naast, maar daar geldt het dan niet. Typisch Belgisch weer zeker?” Pieter Servaes van café De Rijkswacht houdt voorlopig vol. “Het lijkt erop dat er voorlopig volk blijft komen. Wij gaan dus zeker open blijven voorlopig. Maar misschien dat er ook minder volk komt omdat het nog bouwverlof is? Wij bekijken het van dag tot dag. En hopen dat de mensen blijven komen.”’