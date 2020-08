Horecazaken halen opgelucht adem: “Dit had niet veel langer moeten duren” Toon Verheijen

12 augustus 2020

20u42 0 Hoogstraten Horecazaken in Hoogstraten reageren opgelucht op de beslissing van de provincie Antwerpen om bijsturingen te doen in de verstrengde maatregelen die recent werden opgelegd. Herman Herrijgers van ’t Fortuin in Meer heropent weer de deuren en tavernes als Den Bottel en De Jachthoorn zijn vooral blij met de uitgebreide tafels van 10. “Dit kan toch weer voor zuurstof zorgen”, klinkt het.

Pieter Servaes van het gekende biercafé De Rijkswacht in Hoogstraten haalt toch een beetje opgelucht adem. “Ik denk dat er heel wat horecamensen het met me eens zullen zijn dat de vorige maatregelen niet meer héél lang houdbaar waren", zegt Pieter Servaes. “Dat we nu twee uur langer mogen open blijven, is voor ons als café wel belangrijk. Onze piekuren hebben altijd tussen 22 en 1 uur gelegen. Daarvan waren we er twee kwijt, maar die hebben we nu gelukkig terug. Ook de grotere tafels zijn een zegen. Als we deze maatregelen lang kunnen volhouden dan komen we er wel terug bovenop. Laat ons nu vooral positief blijven en vooruit kijken.”

Marc Ceuppens van Den Bottel in Hoogstraten kan de nieuwe coronamaatregelen wel appreciëren. “De horeca in het algemeen is een moeilijke sector en je zal nooit voor iedereen evenveel goed kunnen doen”, zegt Marc Ceuppens. “Maar dat er nu versoepelingen komen, zal voor iedereen toch wel een beetje deugd doen. En vooral met het oog op moederdag waardoor er toch dikwijls wat grotere groepen komen eten. Nu kunnen we ze tenminste weer met tien aan een tafel laten zitten.” Ook het sluitingsuur dat verschuift naar 1 uur is welgekomen. “De voorbije dagen hebben we even voor 23 uur toch telkens een vijftigtal personen naar huis moeten sturen en dat doe je liever niet. Als die er allemaal nog eentje drinken daarna, dan is het op het einde van de rit toch een mooie extra. Dus we zijn zeker blij al gaan we wel de regel respecteren dat de terrassen in Hoogstraten om middernacht leeg moeten zijn.”

Heropening

Herman Herijgers van ’t Fortuin in Meer plaatse begin deze week een bericht op de sociale media. De hittegolf in combinatie met de strenge Covid-19-maatregelen hadden hem doen besluiten om zijn kroeg te sluiten. “Vooral die tafel van vier deed ons toch wel de das om”, zegt Herman Herrijgers. “We hadden een vaste groep die altijd samen gezellig een pint kwam drinken, maar de laatste dagen zagen we ze niet meer. Ze spraken thuis af en dat kan je hen uiteindelijk niet kwalijk nemen. De beslissingen die vandaag genomen zijn geven ons wel weer moed. Ik ben zelf 40 jaar bezig. Ik kan morgen stoppen, maar voor heel veel collega’s is het belangrijk dat ze kunnen blijven draaien want anders loert het faillissement om de hoek.” Herman benadrukt wel dat alle regels nog altijd strikt opgevolgd zullen worden. “Want net als iedereen hopen we dat de coronacijfers echt weer naar beneden gaan. Dat willen we allemaal, maar voor de horeca is het nu toch allemaal net weer een beetje leefbaarder geworden.”

Zuurstof

Ben Van den Zegel van De Jachthoorn haalt ook opgelucht adem. “Dit was echt waar we om gevraagd hadden”, vertelt Ben. “Voor cafés was dat latere sluitingsuur van groot belang, maar voor ons als brasserie was het toch vooral die grotere tafels die weer mogelijk zijn. Al zeuren ook wij zeker niet over dat verlaten van het sluitingsuur. Klanten zullen minder snel op hun uurwerk zitten kijken en er misschien nog eentje extra drinken na het eten. Maar voor alle duidelijkheid: we zullen de opgelegde maatregelen die blijven ook nog altijd heel goed opvolgen. We willen met z’n allen dat die coronacijfers naar beneden gaan.”