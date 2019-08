Hoorzitting rond fel gecontesteerde biogasinstallatie in Meer Toon Verheijen

06 augustus 2019

15u21 1 Hoogstraten Buurtbewoners en anderen die bezwaar hebben ingediend tegen de plannen voor een vergistingsbedrijf in de John Lijsenstraat zijn uitgenodigd op een hoorzitting volgende week in Brussel. De aanvraag dateert van vorig jaar en werd negatief geadviseerd, maar in april kreeg Binergy Meer van de provincie toch een vergunning.

Het perceel grond in de John Lijsenstraat, net voorbij het op- en afrittencomplex van de E19 richting Zundert, is al jaren voer voor discussie. Zo’n tien jaar geleden werd er door Thenergo al eens een aanvraag gedaan voor een mestverwerkingsinstallatie. Het project is echter nooit van de grond gekomen en Thenergo stond meermaals aan de rand van het faillissement. Later werd het overgenomen door ABO-Group dat meer dan een dozijn dochterondernemingen heeft, waaronder nu Binergy Meer. Die laatste deed eind vorig jaar een nieuwe aanvraag voor de bouw van een vergistingsinstallatie voor 133.000 ton op jaarbasis waarvan 80.000 ton mest en 53.000 ton biologisch afval.