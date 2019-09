Hooibalen en autobanden vatten vuur

Jurgen Geyselings

14 september 2019

19u11 0 Hoogstraten In een schuur aan Paterspand in Minderhout bij Hoogstraten zijn zaterdagnamiddag twee hooibalen in brand gevlogen. De brandweer kreeg de vlammen snel gedoofd.

De vlammen in de schuur sloegen over naar een aantal autobanden die zich aan de buitenzijde van het gebouw bevonden. De brandweer had het vuur op korte tijd onder controle. De schade bleef beperkt en er geraakte niemand gewond.

Bij de brand kwamen enkele asbestplaten op de grond terecht. Die zullen worden opgeruimd door een gespecialiseerde firma.