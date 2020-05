Hoogstratenaar opgepakt in Oost-Vlaams drugsdossier Toon Verheijen

20 mei 2020



Een vijftiger uit Hoogstraten is dinsdagmorgen in alle vroegte uit z'n bed gelicht in de wijk Buizelhoek in het kader van een drugsdossier dat gevoerd wordt door de federale gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen. De verdachte werd al geruime tijd in de gaten gehouden door de speurders in Oudenaarde en afgelopen dinsdag sloegen ze toe. De man werd opgepakt en is ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij moet vermoedelijk vrijdag voor de raadkamer in Oudenaarde verschijnen. De speurders willen voorlopig geen details kwijt over het onderzoek omdat het nog in zijn kinderschoenen staat, maar het zou om een aanzienlijke drugshandel gaan. Onder meer de wagen van de man is in beslag genomen.