Hoogstratenaar betrokken bij internationaal drugsdossier: 130 wagens, luxegoederen en 2 miljoen euro cash in beslag genomen Toon Verheijen

23 mei 2020

15u12 10 Hoogstraten Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen heeft de voorbije dagen een grote internationale drugssmokkel opgerold. Eerder deze week werden daarvoor huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Hoogstraten en Meer. Er werd ook een vijftiger uit Hoogstraten opgepakt. De politie nam meer dan twee miljoen euro cash en 130 voertuigen in beslag.

Het onderzoek, waar ook de Hoogstratenaar in werd gearresteerd, is een grote zaak van internationale drugssmokkel. Zes Belgische en drie Nederlandse personen worden ervan verdacht om jarenlang cocaïne te hebben ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. De huiszoekingen vonden eerder deze week plaats in Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge, Geraardsbergen, Zulte, Brussel, Hoogstraten en Meer. Allemaal samen werden veertig auto’s (luxewagens en oldtimers), negentig motorfietsen (Ducati’s), juwelen, diamanten en luxe-uurwerken in beslag genomen. In Nederland vonden er huiszoekingen plaats in Boxtel, Etten-Leur en Ouderkerk aan den Ijssel.

Negen verdachten

Er werden in het totaal negen personen opgepakt, drie in Nederland en zes in België. De zes Belgische verdachten verschenen voor de onderzoeksrechter en van vijf van hen werd de aanhouding bevestigd, waaronder de man uit Hoogstraten. Voor de drie verdachten in Nederland wordt de overlevering gevraagd.