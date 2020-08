Hoogstraten start met lokale contactopsporing Toon Verheijen

19 augustus 2020

10u05 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat in samenwerking met de Eerstelijnszone Kempenland en de huisartsen inzetten op bron- en clusterbesmettingen via een uitbraakopsporingsteam. Het is een aanvulling op de contactopsporing van de Vlaamse overheid maar bedoeld om heel lokaal besmettingshaarden snel aan te kunnen pakken.

Het systeem van contactopsporing is stilaan genoegzaam bekend. Wanneer iemand besmet geraakt met het coronavirus, worden alle personen opgespoord die met de besmette persoon in contact zijn geweest. Zij kunnen dan in quarantaine gaan en zich laten testen. “We gaan nu samen met de huisartsen en de Eerstelijnszone Kempenland nog iets verder”, zeggen schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA) en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “De contactopsporing van de Vlaamse overheid is vooral gericht op met wie de persoon in contact is gekomen. Wij gaan echter proberen te kijken waar die persoon de besmetting heeft opgelopen. Zo kunnen we eventuele besmettingshaarden in kaart brengen en veel sneller ingrijpen om verder verspreiding te voorkomen.”

Extra hulp

De stad wil met het eigen contactopsporingsteam ook vooral mikken op moeilijk bereikbare en kwetsbare personen. “Zo kunnen mensen die door een quarantaine eventueel extra hulp nodig hebben dat vragen aan ons opsporingsteam. Zij zullen dan de juiste dienst inschakelen”, zegt Roger Van Aperen. De stad benadrukt ook om bij de minste symptomen meteen de huisarts te contacteren.