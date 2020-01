Hoogstraten start campagne tegen cyberpesten Toon Verheijen

15 januari 2020

16u37 0 Hoogstraten De stad, de politie, het JAC, de Opvoedingswinkel en de scholengemeenschap Markdal ondertekenen samen het charter ‘Samen tegen pesten in Hoogstraten’. Er wordt ook een flyer uitgedeeld in de vorm van een smartphone: ‘Het clickt in Hoogstraten’.

Het is niet de eerste keer dat de verschillende partners een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen om pesten tegen te gaan. Zo werd in 2018 onder meer een meldpunt voor pestgedrag op de bus opgericht. Toen werd ook al gezegd dat de volgende campagne er eentje rond sociale media zou zijn en die wordt nu gelanceerd.

“Pesten en agressiviteit stoppen niet aan de schoolpoort omdat misbruik van online media en cyberpesten meer en meer voorkomt”, zegt schepen van onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “Kijk maar naar het televisieprogramma van Evi Hanssen waarbij sexting, grooming, catfishing en sextortion worden belicht. Met onze campagne proberen we daar nog meer de aandacht op te vestigen. Jongeren moeten zich bewust worden van de gevaren van online media.”

Flyer

Een van de hulpmiddelen van de campagne, is de flyer ‘Het clickt in Hoogstraten’ geworden. De flyer kreeg de vorm van een smartphone. “Het is de bedoeling dat zowel ouders als jongeren hulp en informatie krijgen aangeboden en tips om bijvoorbeeld verstandig om te gaan met sociale media. We gaan de flyer ruim verspreiden via scholen en jeugdverenigingen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Binnen de scholengroep is er overigens ook een mediabox samengesteld met daarin boeken en educatieve materialen. Die kunnen de leerkrachten dan gebruiken in hun lessen.”