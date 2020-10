Hoogstraten populair als woonstad in ruime regio: “Uiteraard zijn we aantrekkelijk, maar we willen niet oneindig groeien omdat we een gezellig stadje willen blijven”

Projectontwikkelaar ICN Development liet een onafhankelijke studie uitvoeren door Why5 Research en daaruit bleek dat Hoogstraten aantrekkelijk is in eigen stad en in de ruime regio om er misschien wel te komen wonen. “Dat we een mooie, groene en landelijke gemeente zijn weet iedereen”, knipoogt burgervader Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Net als iedereen ervan overtuigd is dat het een bruisende en levendige stad is met een bloeiend verenigingsleven. We hebben ook een kwalitatief hoogstaand aanbod van winkels en horeca. Is er nog bijkomende huisvesting nodig? Zeker en vast. Dat zal ook niemand ontkennen. We weten dat jonge gezinnen graag een huis met een tuintje hebben en dat heel wat senioren op zoek zijn naar een appartement met liefst alle voorzieningen zo dicht mogelijk in de buurt.”

Beleidsplan

In het meerjarenplan dat de stad heeft opgemaakt voor de bestuursperiode 2020-2025 wordt werk gemaakt van een beleidsplan ‘ruimte’. De stad wil daarin een kader scheppen voor stadsontwikkelingsprojecten om ervoor te zorgen dat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt en de kwaliteit ook omhoog gaat. “Duurzaamheid zal dan een van de steunpilaren zijn. We waken over de kwaliteit en de betaalbaarheid van huurwoningen door bijvoorbeeld een conformiteitsattest, stimuleren aantrekkelijke woonvormen op maat van jong en oud en we stimuleren eigenaars van panden ook om het energiepeil van hun eigendommen te optimaliseren.”

Nuanceren

Volgens burgervader Marc Van Aperen laat de stad zich bij de opmaak van het beleidsplan ‘ruimte’ inspireren door studies en adviezen van onafhankelijke instanties zoals het Planbureau, IOK, de provincie en Belfius. “Ook studies van projectontwikkelaars zijn interessant en boeiend, maar we moeten die tegelijkertijd ook nuanceren. We nemen als gemeenteraadsleden de beleidsbeslissingen. De inwoners van Hoogstraten worden via participatietrajecten betrokken en ze moeten zich dus nog geen zorgen maken dat hun stad binnenkort overspoeld wordt met duizenden mensen uit de wijde omgeving. Het is alvast niet de ambitie van het huidige stadsbestuur om Hoogstraten oneindig te laten groeien. Het moet een gezellig stadje met smaak blijven.”