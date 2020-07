Hoogstraten overschrijdt alarmdrempel: “Maar nog geen sprake van lokale uitbraak” Wouter Demuynck

24 juli 2020

19u02 4 Hoogstraten Met 23 besmettingen per 100.000 inwoners heeft Hoogstraten deze week de alarmdrempel bereikt. Op maandag 27 juli komt de crisiscel van het stadsbestuur van Hoogstraten opnieuw bij elkaar om eventueel bijkomende maatregelen te nemen, bovenop de maatregelen van de federale overheid.

De laatste zeven dagen zijn er in Hoogstraten vijf nieuwe coronabesmettingen gedetecteerd. Daarmee komt Hoogstraten lichtjes boven het alarmpeil van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Nog geen crisissituatie

“We kunnen zeker nog niet spreken van een lokale uitbraak. Laat ons daarom nog niet spreken van een crisissituatie. Maar het is wel duidelijk dat de stijging van coronabesmettingen in ons land ons zorgen baart. Daarom gaan we bekijken of er op ons grondgebied bijkomende maatregelen nodig zijn”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

“Een verregaande maatregel als het opleggen van een mondmasker voor iedereen die de deur uitgaat, lijkt in een landelijk gebied als Hoogstraten onnodig. We gaan onder andere wel met extra aandacht onderzoeken of het verantwoord is om bepaalde evenementen door te laten gaan.”

Maatregelen nauwgezet volgen

In afwachting van de beslissing van de crisiscel, vraagt het Hoogstraatse stadsbestuur aan de bevolking om de nieuwe maatregelen van de nationale Veiligheidsraad goed te lezen en nauwgezet na te volgen. “De basis van alles blijft een goede handhygiëne, voldoende afstand houden en het correcte gebruik van een mondmasker in overdekteruimtes en drukke plaatsen”, vervolgt Van Aperen.

In de stadsgebouwen werden de richtlijnen alvast aangescherpt. Daar dragen medewerkers een mondmasker als er contact is met bezoekers en ook de bezoekers zelf moeten een masker dragen.

Uitstekend gedrag

“Ik wil mijn medeburgers toch ook een hart onder de riem steken. De overgrote meerderheid van hen heeft zich uitstekend gedragen in deze moeilijke tijd. Onze ondernemers en horeca-uitbaters hebben zich voorbeeldig georganiseerd, zodat inwoners en bezoekers veilig kunnen genieten van onze gastvrijheid. Het blijft perfect mogelijk om in Hoogstraten te wandelen, te fietsen, te winkelen, te eten en een pintje te drinken.”