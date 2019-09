Hoogstraten overrompeld door bezoekers aan Groenten & Bloemen en inzegening ‘Ons Trien’ Toon Verheijen

15 september 2019

19u57 3 Hoogstraten Ze moeten met meer dan 40.000 geweest zijn. Het centrum van Hoogstraten werd vooral zondagnamiddag overspoeld met bezoekers aan Groenten & Bloemen. En ook honderden bezoekers schoven aan om de toren van de Sint-Katharinakerk te beklimmen voor het eerst in twee jaar. ‘Ons Trien’ moet de voorbije dagen de meest gefotografeerde vrouw zijn.

“Dit was al de zoveelste editie van Groenten & Bloemen, maar het moet veruit een van de mooiste zijn”, klonk het zondag bij enkele bezoekers aan het centrum van Hoogstraten. “Vooral het kunstwerk in de Sint-Katharinakerk was adembenemend. Dit hadden we nog nooit gezien.” Het was maar een van de vele reacties van de meer dan 40.000 bezoekers aan het centrum van Hoogstraten. Maar het was dan ook een speciale editie dit jaar, want na een restauratie van de toren van de Sint-Katharinakerk die ruim twee jaar duurde pronkte de kerk ook weer in volle glorie. “Ik denk dat dat zowat elke Hoogstratenaar de kerk heeft gefotografeerd”, zegt schepen Arnold Wittenberg. “Een teken toch dat iedereen onze kerk meer dan een warm hart toedraagt.”

Gedicht op straat

Ook stadsdichter Michiel Van Opstal bracht een ode aan Hoogstratens meest geliefde vrouw, ons Trien. Tijdens Groenten & Bloemen werd zijn gedicht op speciale wijze in wit zand aangebracht op de Vrijheid. “Het is een vrij speciaal moment voor elke Hoogstratenaar”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “In 1550 werd het meest illustere bouwwerk van de Kempen en wijde omstreken voltooid. De opdrachtgever Antoon de Lalaing heeft de kerk waarvoor hij de opdracht gaf, nooit volledig gezien. Maar het resultaat mocht er wel zijn. We noemen ze zelf met enige trots de ‘Kathedraal van de Kempen’ en dat is ze ook. In 1944 werd de kerktoren wel weer gebombardeerd door de Duitsers, maar onder impuls van deken Lauwereys en de bevolking van Hoogstraten werd de toren weer opgebouwd. En nu zoveel jaren later staat onze toren weer in volle glorie te pronken.”

Verdere restauratie

Bisschop Johan Bonny werd na de misviering zondagochtend samen met pastoor Bart Rombouts – en oospronkelijk ook de koster maar dat gewicht kon de cabine van de ladderwagen van de brandweer niet dragen – de hoogte in gehesen om de kerktoren te zegenen. Op een klein stukje na aan de noordzijde is nu de hele toren gerestaureerd, maar volgend jaar zullen er opnieuw stellingen verschijnen en dat voor vele jaren. “De rest van de kerk vertoont ook heel wat ouderdomsverschijnselen. In de loop van 2020 zal de rest van de kerk ook aangepakt worden in vijf verschillende fasen”, zegt schepen van Erfgoed Michel Jansen (N-VA). “De aannemer zal starten aan de noordkant.De restauratie zal zeven jaar in beslag nemen.”

Honderden bezoekers beklommen zondag ook de toren en konden bovenaan ter hoogte van de uurwerken genieten van een wonderbaarlijk uitzicht over Hoogstraten. Daar stonden ook nieuwe panoramaborden met daarop uitleg welke gebouwen je in de verte kan zien en dat gaat zelfs tot de Antwerpse Haven of gebouwen in Essen en Sint-Lenaarts of over de grens in Nederland.