Hoogstraten krijgt eigen ‘fietsbibliotheek’ Toon Verheijen

13 juni 2020

07u58 12 Hoogstraten In Hoogstraten is er nu ook een Fietsbieb. Dat initiatief biedt jonge gezinnen de kans om tegen een goedkoop tarief kinderfietsen te gebruiken. De Fietsbieb telt al tien vestigingen in de Kempen.

De fietsbibliotheek is deels opgericht om gezinnen bij te staan in de aankoop van fietsen, maar ook om er voor te zorgen dat fietsen die eigenlijk nog in (redelijk) goede staat zijn een tweede leven krijgen. Het principe is vrij eenvoudig. “Lid worden kost 20 euro”, zegt Bart Wynants van Fietsbieb Kempen. “De gezinnen kunnen dan voor hun kind van 12 jaar een fiets lenen. Je betaalt daarvoor ook een waarborg van 20 euro. Is het kind de fiets ontgroeid, dan kunnen ze die inwisselen voor een groter exemplaar.”

Karel Boomstraat

De Fietsbieb is een vrijwilligersinitiatief van Stroming vzw en Beweging.net. De stad Hoogstraten geeft ondersteuning door een ruimte ter beschikking te stellen waar de fietsjes kunnen opgeborgen worden en waar de uitleenpost kan georganiseerd worden. “Met de Fiebsbieb willen we elk kind de kans geven om met een veilige fiets naar school te gaan of gewoon te kunnen fietsen”, zeggen schepen Faye Van Impe (N-VA) en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We bieden een budgetvriendelijk alternatief aan voor duurdere, nieuwe fietsen zonder aan kwaliteit in te boeten. We willen jong en oud zowel voor hun recreatieve als functionele verplaatsingen op de fiets krijgen en de Fietsbieb is weer een nieuwe stap om dat doel te bereiken.”

Lid worden kost dus 20 euro voor een jaar. Wie echter een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is een jaar gratis fietsbieber. Die fiets wordt volledig in orde gebracht en krijgt snel een nieuw leven.

Op zaterdagvoormiddag 13 juni opent Fietsbieb Hoogstraten in de gebouwen van Ferm Kinderopvang Stekelbees in de Karel Boomstraat. Iedereen kan er dan terecht op de tweede zaterdag van de maand tussen 9.30 en 11.30 uur.

Vrijwilligers

De Fietsbieb is op zoek naar gedreven vrijwilligers om fietsjes te repareren, de administratie te doen of de fietsbib mee open te houden. De organisatie is ook nog altijd op zoek naar kinderfietsen.