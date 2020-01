Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren 30ste Veldtoertocht Toon Verheijen

29 januari 2020

10u54 0 Hoogstraten De Hoogstraatse Wielertoeristen organiseren zondag 2 februari voor de dertigste keer hun jaarlijks veldtoerrocht. Er worden niet minder dan 1.500 deelnemers verwacht.

De start- en aankomstplaats is zoals elk jaar het Klein Seminarie. De deelnemers kunnen er parkeren en na de tocht gebruik maken van het sanitair. “Voor het parkoers gebruiken we de bosrijke natuurgebieden ten noorden van Hoogstraten. We doen onder andere het Groeske en de Duitse Nonnen aan en rijden daarna door het prachtige kasteeldomein ‘Heerles Hof’ en dan door de Smisselbergen”, zegt Leo Van Steen. “We rijden ook over enkele zandduinen aan de Desta. Daarna komen de ondertussen bekende slingers door de privé beukenbossen en zo rijden we dan via de Gouverneursbossen naar de sinds vorig jaar volledig vernieuwde bevoorrading op ongeveer 28 kilometer.”

Daarna volgen nog de Halsche Beemden, Wortel Kolonie waaronder het Bloso MTB parkoers ter hoogte van Staakheuvel. Het totale parcours is 48 kilometer. Je kan ook kiezen uit de kidstoer, de 27, 35 of 43 kilometer. Deelnemers kunnen na de inspanning ook terecht in de ‘après-fiets bar’. Vertrekken kan vanaf 8 tot 10.30 uur. Deelnemen kost 4 euro.