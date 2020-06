Hoogstraatse ondernemers maken van kraantjeswater een desinfectiemiddel Toon Verheijen

02 juni 2020

15u16 0 Hoogstraten Drie Hoogstraatse ondernemers, Tommie van Vugt , Philippe Thijs en Michel Goossen hebben PLUSwater opgericht. Met hun mobiele unit trekken ze – in eerste instantie enkel in de regio Hoogstraten - langs bedrijven om er van kraantjeswater een Europees gecertificeerd desinfectiemiddel te maken.

De drie werkten samen het idee uit om bij bedrijven van gewoon kraanwater een desinfectievloeistof te maken. Omdat de unit waar PLUSwater mee geproduceerd word voor vele bedrijven te duur is in aankoop, heeft PLUSwater dit concept bedacht. “We hebben het idee uitgewerkt om ook voor kleinere kmo’s een economische en ecologische oplossing aan te bieden wat betreft desinfecteren”, klinkt het bij de drie ondernemers. “Het principe is eenvoudig. Het water ondergaat een elektrolyse in een gepatenteerde reactor. Het water wordt daardoor gesplitst en er ontstaat wat wij noemen PLUSwater, en een deel afvalwater. Het enige wat toegevoegd wordt in heel het productieproces is een nationaal erkend zout. Voor de rest zijn er geen toevoegingen van chemische of alcoholhoudende producten.”

Geen strijd

PLUSwater heeft niet de ambitie om de strijd aan te gaan met andere desinfecterende middelen, maar wil uitgaan van de eigen sterkte. “Je kan er je handen en allerlei oppervlakten mee desinfecteren”, zeggen Michel, Philippe en Tommie. “Uit marktonderzoek blijkt dat er nood is aan milieuvriendelijk desinfectiemiddel.”

De drie ondernemers hebben het nieuwe bedrijf op een tweetal weken opgericht. Om te starten hebben ze één trailer omgebouwd om de regio Hoogstraten te voorzien van PLUSwater. In de trailer zijn de nodige attributen aanwezig om de elektrolysebewerking uit te voeren. “Dat proces gebeurt steeds ter plaatse op het bedrijf. De unit produceert 90 liter per uur en PLUSwater biedt dit aan in drie formules”, zeggen de drie. “Één uur, vier uur of acht uur. De klant beslist zelf hoe ze dit afvullen naar kleinere verpakkingen zoals IBC, jerrycan of sprayfles. Deze verpakkingen worden ook door PLUSwater aangeboden zodat de klant een totaaloplossing aangeboden krijgt.”

Alle info op pluswater.be