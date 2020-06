Hoogstraatse horeca mag terrassen uitbreiden: “Het volledige relanceplan is klaar tegen 22 juni” Toon Verheijen

03 juni 2020

De horeca in Hoogstraten heeft niet alleen goed nieuws gekregen van de Nationale Veiligheidsraad, maar ook van het Hoogstraatse stadsbestuur. De komende maanden zullen de zaken kosteloos hun terras kunnen uitbreiden zolang dat wettelijk is toegelaten. "We zijn er zeker gelukkig mee", klinkt het zowat over overal. Vanaf maandag wordt het sociale leven weer extra leven in geblazen.

Heel wat Vlamingen hebben er naar uit gekeken. De heropening van de horeca. Het zal vanaf maandag nog onder de nodige restricties zijn, maar het zal ongetwijfeld niet onopgemerkt voorbij gaan. De stad Hoogstraten doet in elk geval een duit in het zakje om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen met de nodige extra impulsen. “Sinds het begin van de coronacrisis heeft het stadsbestuur talloze acties ondernomen om de impact op de ondernemers te beperken of te verzachten. Om de heropstart van onze economie te ondersteunen, hebben we een aantal nieuwe beslissingen genomen om onze horeca-ondernemers zo snel mogelijk op volle snelheid te brengen”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Een van de middelen om de horeca zo snel mogelijk weer winstgevend te laten worden, is het toelaten van grotere terrassen, waardoor er voldoende aantallen mensen op kunnen plaatsnemen”.

Concreet

De cafés en restaurants langs de Vrijheid en Heilig Bloedlaan mogen van 8 juni tot 30 september hun terrassen uitbreiden tot voorbij het fietspad. Dat gebeurt met goede afspraken inzake mobiliteit en veiligheid. Andere horecazaken op het Hoogstraatse grondgebied kunnen mogelijk ook een uitbreiding van hun terrasoppervlakte verkrijgen. Ze dienen daarvoor het evenementenloket van stad Hoogstraten te contacteren met een voorstel. “Op de Vrijheid krijgen de horecauitbaters de kans om de parkeerplaatsen voor hun horecazaak en eventueel het voetpad links en rechts in te nemen”, zegt schepen van economie Katrien Brosens uit. “De belasting die normaal verschuldigd is voor de inname van openbaar domein, zullen wij niet aanrekenen. Het fietspad moet wel volledig vrij blijven, de stoelen mogen niet dichter dan 1 meter afstand van het fietspad geplaatst worden”.

Uren

Uiteraard moeten de horeca-uitbaters alle voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad respecteren inzake de afstand tussen de tafels en inzake de hygiënemaatregelen. De uitbreiding van de terrassen is mogelijk tussen 10.00 en middernacht in de week en tot 1 uur in het weekend. De uitgebreide terrassen zullen worden afgezet met nadarafsluitingen die door de stad worden geplaatst. De stad stelt eveneens aan de horecazaken affiches en vloerstickers ter beschikking om de klanten te sensibiliseren de coronarichtlijnen te respecteren.

De maatregelen om de heropstart van de Hoogstraatse horeca te bevorderen maken deel uit van de werf ‘economie & toerisme’. Dit is één van de drie werven van Hoogstraten Herstart, het grote relanceplan van de stad Hoogstraten. Naast de werf ‘economie & toerisme’ zijn er nog twee andere werven: ‘inwoners’ en ‘verenigingen’. Het globale plan ‘Hoogstraten Herstart’ zal op 22 juni aan de Hoogstraatse gemeenteraad worden gepresenteerd.