Honderden leerlingen leggen fietsexamen af

24 mei 2019

11u28 0 Hoogstraten Honderden leerlingen van alle lagere scholen in Hoogstraten en deelgemeenten hebben de voorbije dagen hun fietsexamen afgelegd.

De leerlingen van basisschool Scharrel in Minderhout beten de spits af op woensdag en daarna volgden het Klein Seminarie in Hoogstraten en de Meerpaal in Meer. Vrijdag was het dan de beurt aan de leerlingen van de Gemeenteschool Hoogstraten, de Klimtoren, 't Dreefke en De Wijsneus. De leerlingen werden er getest op veilig afslaan, oversteken, rond hindernissen fietsen, voorrang verlenen en tal van andere vaardigheden die nodig zijn om veilig op de weg te fietsen. Ze werden in de gaten gehouden door leerkrachten, vrijwilligers en de politie.