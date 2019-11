Historische Kempenrally herleeft in de Noorderkempen: “De rallysport weer populair maken” Toon Verheijen

01 november 2019

11u14 0 Hoogstraten De nieuwe Markland vzw pakt op 14 december uit met de ‘revival’ van de historische Kempenrally. Stichting Autosport Zuid-West-Brabant (Nederland), Lionsclub Hoogstraten en Kempenrally vzw slaan de handen in elkaar voor het regelmatigheidscriterium voor (race)wagens ouder dan 25 jaar. “Met al meer dan 70 inschrijvingen is het nu al een succes te noemen”, klinkt het bij de organisatoren. De Coöperatie Hoogstraten wordt op 14 december het kloppend hart van de rallydag.

De Kempenrally was tot midden jaren ’80 een van de grootste en zelfs belangrijkste autorally’s van ons land, maar daar kwam in 1987 een einde aan. Even was er nog een heropflakkering als de Rally der Noorderkempen, maar die was ook maar een kort leven beschoren. De voorbije jaren probeerden autosportliefhebbers in Hoogstraten en omgeving een nieuwe start te maken, maar het kreeg daarbij een njet van het vorige stadsbestuur. Nu is er wel de toelating. “Twee jaar geleden hebben in Turnhout al wel eens de Kempenrally gestart, maar dat was eigenlijk niet echt een succes”, zegt Han De Bock die in Kasterlee al jaren een shortrally organiseert. “We hopen dat we nu met deze regelmatigheidswedstrijd voor wagens ouder dan 25 jaar de autosport weer tot leven kunnen brengen in de Noorderkempen. Met meer dan 70 inschrijven mogen we nu eigenlijk al van een succes spreken.

Nederland

De wedstrijd zelf wordt ingedeeld in twee categorieën. Eentje voor ‘gewone’ wagens die gemiddeld maximaal 60 kilometer per uur mogen rijden en eentje voor de racewagens die gemiddeld 80 kilometer per uur rijden. Er wordt gereden in Hoogstraten (Veiling & Minderhout/Meer), Rijkevorsel (Bolk) en Zundert (De Lent). Het totale traject is 223 kilometer lang waarvan 103 kilometer tegen de klok. Er zijn elf klassementsproeven. Ralf Herrijgers van Stichting Autosport Zuid-West Brabant is maar wat tevreden dat het eindelijk gelukt is. “We wilden al lang eens ‘over de grens’ kijken om vooral in deze streek de autosport weer wat op te krikken”, vertelt Ralf. “Snelheid primeert hier niet, maar vooral gezelligheid en sfeer. Maar het is de ideale manier om mensen met de rallysport te leren kennismaken. Dat we over de grens heen kunnen samenwerken maakt het nog mooier.”

Gezelligheid en sfeer moeten primeren op snelheid Ralf Herrijgers

Geheim

Het precieze parcours wordt nog een beetje geheim gehouden, maar de organisatie belooft toch wel wat spektakel. “60 en 80 kilometer per uur lijkt misschien traag, maar het wordt toch geen gewoon zondagsritje”, lacht woordvoerder van de Kempenrally Hugo Van Opstal. “De deelnemers mogen op voorrand het parcours ook niet verkennen. We verplichten de deelnemers ook om op winterbanden te rijden. Dat zorgt voor meer spektakel, de snelheid gaat er ietwat door naar beneden én het is goedkoper voor de rijders (lacht). Wij zich niet aan de gemiddelde snelheid houdt, wordt overigens gestraft. Dat geldt voor wie te laat binnenkomt, maar zeker voor diegenen die te snel binnenkomen.” De organisatie denkt ook aan de veiligheid voor de toeschouwers. “Rond het parcours geldt een veiligheidszone van tien meter”, zegt Van Opstal nog. “We zullen de bezoekers ook sensibiliseren dat ze onze veiligheidstips moeten volgen. En uiteraard is er ook een ambulance, een arts en interventievoertuigen aanwezig.”

‘Speciallekes’

Voor de toeschouwers die naar de Coöperatie Hoogstraten komen, heeft de organisatie enkele ‘speciallekes’ in petto. Zo komt rallyrijder Davy Wagemans zijn Peugeot 208 T16, klasse net onder de WRC, laten zien. “We komen dat graag doen omdat rallysport zeker in de Noorderkempen toch wel wat onbekend is”, zegt Davy Wagemans. “Ik probeer er een beetje ambassadeur voor te zijn. Er is nog een lange weg te gaan, maar daarom zijn wedstrijden als deze zo belangrijk.”

De rallysport is in de Noorderkempen nog te onbekend Davy Wagemans

Coen Donkers uit het Nederlandse Veghel komt dan weer met een unieke Audi Quattro S1 Pikes Peak. Een replica van de historische auto. “Ik denk dat we wel 100.000 foto’s hebben bekeken om hem zo goed mogelijk na te bouwen”, vertelt Coen Donkers. “Wel knap hoe mijn team dit heeft gedaan. Vroeger moesten we uren staan lassen in het atelier. Nu tokkelen ze wat op de pc, geven ze daar wat maten in en enkele dagen later worden de onderdelen netjes op een palet geleverd (lacht). Lekker handig wel.” De Audi heeft een vermogen van zo’n 600 PK.

Alle informatie op http://www.kempenrally.be