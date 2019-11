Het Knechtjeshuis, militairen in 1944 en een ridder in Gemmenich: Erfgoed Hoogstraten presenteert jaarboek Toon Verheijen

02 november 2019

16u02 0 Hoogstraten Erfgoed Hoogstraten pakt dit jaar uit met de negende jaarboek op rij. Centraal in het boek staan deze keer de rijke geschiedenis van het Knechtjeshuis, het portret van acht militairen in 1944-1945 en ridder van Gemmenich.

Het Knechtjeshuis is bij de Hoogstratenaren van vandaag vooral gekend als horecazaak. Momenteel is De Zotte Zaligheid in het pand gevestigd, maar de geschiedenis gaat veel verder. “Over het voormalige jongensweeshuis is eigenlijk weinig geweten”, zegt Francis Huijbrechts van Erfgoed Hoogstraten. “Nochtans zijn er toch de nodige archiefstukken bewaard gebleven en heeft het gebouw ook de tand des tijds goed weten door te komen. De Nederlandse Ans-Gunst Jonkers nam enkele jaren geleden de uitdaging aan om een studie over deze instelling in de periode 1562-1644 te maken. Het resultaat van vele jaren opzoekwerk en onderzoek wordt nu gepresenteerd.”

Militairen

Daarnaast schets Huijbrechts zelf het portret van acht militairen die tijdens de bevrijding van Hoogstraten in 1944 of tijdens de verdediging tegen de Vliegende Bommen een belangrijke rol speelden. “Voor de huidige generatie die de oorlog of zelfs de nasleep van de oorlog niet meer heeft meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen wat er zich 75 jaar geleden in onze regio heeft afgespeeld. Het is belangrijk dat we niet vergeten welke prijs er toen werd betaald voor de vrede, vrijheid en welvaart die wij thans zo vanzelfsprekend vinden.”

In het derde deel gaat Piet Van Deun een heel eind verder terug in de tijd. Hij schreef een artikel over Wenemar van Gemmenich. De ridder uit de dertiende eeuw is waarschijnlijk de eerste gekende Heer van Hoogstraten.

Het jaarboek is te koop in de Standaard Boekhandel, het Stedelijk Museum en de Dienst voor Toerisme voor 20 euro.