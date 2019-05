Het Hoogstraten van Thibault Christiaensen Redactie

13u27 0 Hoogstraten Sinds kort hoor je de Kempense stem van Thibault Christiaensen op Studio Brussel in zijn rubriek ‘Rock en Ros’, als je die nog niet gehoord had bij zijn band Equal Idiots. In 2017 geraakte hij best ver in ‘De Slimste Mens’, en dat terwijl hij nog een master Taal- en Letterkunde afwerkte. De Hoogstratenaar is goed bezig, maar blijft met de voetjes op de Kempense grond. “Hoogstraten zit in mijn hart, en met uitbreiding de hele Kempen. Ik ben trots op Hoogstraten: iedereen denkt dat het een dorp is, maar eigenlijk is het officieel een stad. Je hebt winkels en cafés, maar op vijf minuten rijden zit je in het groen. Dat vind ik zo fijn aan de Kempen.”

1. Sint-Katharinakerk

Iemand die aan Hoogstraten denkt, denkt waarschijnlijk meteen aan aardbeien, maar misschien ook aan de Sint-Katharinakerk. Met haar 105 meter hoog is dit een van de grootste bakstenen torens ter wereld, en daar is elke Hoogstratenaar fier op! Het is ook gewoon een heel mooie kerk, en als je bij ons thuis aan de keukentafel zit, heb je zicht op de toren. Zo begint mijn dag altijd goed!

Vrijheid 151, 2320 Hoogstraten

2. Café De Rijkswacht

Je hebt heel wat horecazaken in Hoogstraten, maar als ik één café moet kiezen, is het De Rijkswacht. Hier zit altijd volk, en het leuke is dat dat volk van elke leeftijd kan zijn. Zowel tieners, als een iets oudere generatie komt naar De Rijkswacht. Het café heeft ook een tof terras, een plezante cafébaas en een groot assortiment aan zware bieren.

Vrijheid 167, 2320 Hoogstraten

3. De Pizzahoek

Dit Italiaans restaurant maakt deel uit van onze familietradities: als er iemand van ons gezin jarig is, gaan we altijd naar daar om een pizza te eten. Wij zijn niet meteen het gezin dat heel experimenteel is, maar waarom zouden we als we in De Pizzahoek de beste pizza’s kunnen krijgen? Deel van de traditie is dat we dan ook lookbroodjes bestellen, en voor ons is de avond dan geslaagd. De naam van De Pizzahoek is misschien niet heel origineel, maar dat neemt niet weg dat het de beste pizza van Hoogstraten is!

Gelmelstraat 80, 2320 Hoogstraten

4. Gelmelslot

Het Gelmelslot is eigenlijk een gevangenis, maar errond heb je een groene wandelroute waar ik vaak ga wandelen. Die wandelroute is best belangrijk geweest voor mij: als ik vroeger met de honden ging wandelen, had ik altijd mijn oortjes in, en zo is mijn liefde voor muziek gegroeid. Ik heb daar tijdens het wandelen zo veel nieuwe muziek ontdekt!

Gelmelstraat 131, 2320 Hoogstraten

5. Cahier de Brouillon

Deze zaal is de place to be voor optredens in Hoogstraten, en ik ga hier dan ook geregeld naar een concert kijken. Cahier de Brouillon is ook een van de eerste plaatsen waar ik met Equal Idiots heb opgetreden, dus die zaal zit diep in mijn hart.

Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten

6. Wortel Kolonie

Veel mensen geloven niet dat er een gemeente bestaat die Wortel heet, maar jawel, dat is een deelgemeente van Hoogstraten! Hier ben je de Wortel Kolonie: een groot bos, en Hoogstraats erfgoed. Het is heel tof om hier te gaan wandelen of fietsen. Ik zit ook in de jeugdbeweging, en Wortel Kolonie is de perfecte plaats om een activiteit te doen of gewoon wat te ravotten.

Kolonie 41, 2323 Hoogstraten

7. De Mosten

De Mosten is een soort Hoogstraatse variant van het Zilvermeer in Mol: een grote plas met zand en bossen, waar je kan gaan chillen aan het water als het goed weer is. Wanneer wij vroeger klaar waren met de examens, gingen wij daar ook altijd wat hangen. Ook heel tof: je hebt daar Goodlife Cable Park, waar je kan wakeboarden aan een kabel. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan, maar eigenlijk is dat een schande, dus ik ga daar snel verandering in brengen!

Hoogeind 74, 2321 Hoogstraten

8. 't Frituurke

In Hoogstraten zijn er heel wat goede frituren. Wij gaan thuis regelmatig naar ’t Frituurke in Wortel, de frituur van ‘de Ruud’. Ik ben zelf een grote frietliefhebber, en thuis is vrijdag frietdag, dus wij zijn vaste klanten. Frietjes zijn voor mij de perfecte start van het weekend!

Worteldorp 35, 2323 Wortel