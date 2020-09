Hervé Hellemans start eigen ‘Doorgeefluik’ op: “Op jaar tijd gegroeid naar 25 gezinnen per week” Toon Verheijen

04 september 2020

11u35 0 Hoogstraten Hervé Hellemans startte een jaar geleden in alle stilte en luwte een doorgeefluik op vanuit zijn eigen garage in Meer. Een jaar later helpt hij gemiddeld al zo’n 25 personen/gezinnen per week hoofdzakelijk uit Meer, Meerle en Meersel-Dreef die het financieel moeilijk hebben en de weg naar de traditionele hulpinstanties nog niet meteen vinden. “Ik voelde dat er nood aan was”, zegt Hervé. Tegen eind september zal het aantal zelfs groeien naar 40 gezinnen.

Hervé Hellemans heeft het zelf niet al te breed, maar ruim een jaar geleden startte hij met zijn eigen doorgeefluik nadat hij de jaren voordien ook al actief was geweest bij armoede-organisatie ’t Verzetje. Hervé richt zich met zijn Doorgeefluik Hoogstraten Noord op gezinnen vooral in Meer, Meerle en Meersel-Dreef. “Ik werk met een soort van meter en peters”, vertelt Hervé. “Zij komen bij mij aan met verhalen van mensen die mogelijk ook wel wat hulp kunnen gebruiken. Ik heb dan een gesprekje met en probeer sowieso mee naar oplossingen te zoeken voor zover dat kan. Maar ik wil ze vooral uit de eerste nood helpen.”

Taart

Twee keer per week kunnen de kwetsbare personen/gezinnen een pakketje komen ophalen. “Het zijn de meters en peters die een e-mail krijgen op dinsdag en donderdag met welke producten er beschikbaar zijn en die kunnen ze dan samen met de gezinnen invullen. Denk maar aan brood, water, deegwaren, conserveren of wat andere producten. Kaas en charcuterie proberen we ook te verzorgen net als groenten en fruit. Heel af en toe koop ik zelf wat dingen aan, maar meestal gaat het allemaal om zelfstandigen, tuinbouwers, winkels die ons steunen en giften doen. Soms krijg ik ook eens wat extra dingen mee en dan probeer ik in te schatten wie ik daar het meest gelukkig mee kan maken. Met een verjaardag krijgen ze ook altijd een taart en een klein cadeautje mee.”

Niet eeuwig

Wanneer de briefjes zijn ingevuld, zorgt Hervé dat de mandjes op een afgesproken tijdstip klaar staan. De persoon/het gezin kan dan volledig coronaproof alles komen ophalen. Of Hervé brengt de pakketjes tot daar als het niet anders kan. “Momenteel helpen we per week gemiddeld zo’n 25 gezinnen verder”, zegt Hervé. “Tegen eind september gaan er dat zelfs 40 zijn. Ik benadruk altijd wel dat de hulp niet eeuwigdurend is. Ik stimuleer hen ook om iets aan de situatie te doen. Naar het OCMW te stappen, werk te zoeken… Of ik geen schrik heb dat mensen profiteren? Eigenlijk niet. Ik zal dat snel aanvoelen en dan is het ook gedaan.”