Heren 45+ van tennisclub De Vrijheid stunten Toon Verheijen

19 september 2019

11u47 0 Hoogstraten D e Heren 45+ van TC De Vrijheid maken zich op voor de finale van de Interclub en dat is heel erg straf. Ze kunnen volgende zaterdag kampioen van België worden.

Jan Servaes en Peter Rombouts wonnen allebei vlot hun enkelspel. Philippe Willems en Eddy Verboven verloren, maar Jan Servaes en Peter Rombouts speelden een perfecte wedstrijd in het dubbel en wonnen die in twee sets. TC De Vrijheid won dus met 3-2 aangezien zij één set meer wisten te winnen. Ze maken zich nu op voor de finale in Wemmel tegen TC Laeken om kampioen van België te worden.