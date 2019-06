Heilig Bloedprocessie heeft voor het eerst in 367 jaar een logo Horecazaken maken zich op voor heuse feestweek Toon Verheijen

13 juni 2019

17u00 0 Hoogstraten Heel Hoogstraten maakt zich weer op voor de jaarlijkse Heilig Bloedfeesten. De eerste foorkramers staan er al sinds donderdag. Het Heilig Bloedcomité pakt dit jaar ook uit met een primeur. Kunstenares Lieve Boeykens heeft speciaal voor de Heilig Bloedprocessie een nieuw logo ontwikkeld, het eerste sinds de processie in 1652 voor de eerste keer uitging. Na 367 jaar dus.

De Heilig Bloedprocessie trekt dit jaar voor de 367ste keer uit. Elk jaar opnieuw stappen honderden kinderen en volwassenen mee om een van de staties van de processie uit te beelden. Volgens de legende vond in de 14de eeuw een eucharistisch mirakel plaats in Nederlandse Boxtel. Tijdens een eucharistieviering stootte priester Eligius van den Aker de kelk met witte wijn om. Op het altaardoek verschenen onmiddellijk rode vlekken. Hij spoelde nadien de doeken uit in het water van een nabijgelegen molen, maar de vlekken gingen er niet uit. Voor Eligius stond het vast: de wijn was veranderd in het bloed van Jezus.

Tijdens de godsdienstoorlog (1652) belandden de doeken in Hoogstraten. Op 26 mei 1652 ging voor de eerste keer de Heilig Bloedprocessie uit in Hoogstraten met vaandels en het Heilig Sacrament. Nu bestaat die uit vier delen: de hulde aan Heilig Bloed en en de geschiedenis ervan uitgebeeld, de onderdelen van de mis, de Mariafiguur en het Heilig Sacrament.

Logo

Voor het eerst in de meer dan 367 jaar geschiedenis, pakt de Heilig Bloedprocessie uit met een eigen logo. “We gebruikten vroeger in de communicatie van Heilig Bloed altijd een foto van de processie, maar we wilden nu eens wat vernieuwen”, vertelt pastoor Bart Rombouts. “Dat is ook veel mooier en handiger om bijvoorbeeld briefpapier te laten drukken. We hebben het logo ook meteen gebruikt om voor de kinderen een gadget te laten maken, een fluostift met het logo. Het stadsbestuur heeft gezorgd voor nieuwe wimpels die op de Vrijheid zullen wapperen.”

Het logo is een ontwerp van Lieve Boeykens. De toren van de Sint-Katharinakerk, de omgestoten kelk en de vermelding Heilig Bloed. “Dat balt heelt het verhaal perfect samen.”

De processie zal zowel op zondag 16 als op zondag 23 juni uitgaan als het weer het toelaat. Ze start telkens rond 11 uur. Pas na de rondgang mogen de kermiskramen opengaan.

Festiviteiten

Verschillende horecazaken pakken tijdens de Heilig Bloedweek ook uit met optredens. Niet alleen op de zondagen van de processie, maar vooral tijdens en na de jaarmarkt en de stratenloop op woensdagavond. Zo staat er voor d’Hoaghste Tyd een groot podium in samenwerking met stadsbestuur van Hoogstraten en de kermis. Op zondag 16 juni treden daar Laura Fischer en DJ Jordy op. Op woensdag is dat de allround coverband LEAD en op zondag 23 juni Lee-Ann. Pintjes kosten maar 2 euro.

Café De Rijkswacht pakt op zondag 16 juni uit met coverband From USA en Kwantro. Op woensdag 19 juni is het ‘Bal van de Rijkswacht’ met Whyes, de mannen van Mattheusen, DJ Broekie en Dirk ‘bal in de straat’ Vermeiren. De laatste zondag wordt afgesloten met DJ Lines uit Meer.

Ook Kokomo City, De Jachthoorn, Highstreet en De Gulden Coppe slaan de handen in elkaar voor een Heilig Bloedfestival met live-optredens van onder meer Wim Soutaers en ‘s avonds een aantal dj’s.