HautRu start met afhaalmenu’s: “Ik kreeg om de haverklap berichtjes van klanten” Toon Verheijen

28 april 2020

09u07 6 Hoogstraten Restaurant Haut Ru start vanaf dit weekend ook met take-away. Chef-kok Marijn Verstraeten hield de boot een tijdje af, maar het begon wel te kriebelen. Omdat horecazaken ten vroegste in juni weer opengaan, is hij overstag gegaan. “Ik kreeg te veel berichtjes van klanten”, lacht Marijn.

Restaurant HautRu is een gevestigde waarde in Hoogstraten. Het restaurant op de hoek van de Gelmelstraat en de Dr. Versmissenstraat is net als alle andere horeca al sinds einde maart gesloten. Al die tijd bleef het stil, maar vanaf deze week slaat Marijn weer aan het koken. “We hebben telkens de periode van twee weken afgewacht”, zegt Marijn. “Het opzetten van een onlinesysteem én afhaalmaaltijden is niet meteen ons ding en er kruipt wel wat voorbereiding in. Om dat twee weken te doen, is zinloos. Maar toen we vorige week de beslissingen van de regering hoorden, was het duidelijk. Tot begin juni moeten we al niet rekenen op een heropening en daarna is het nog afwachten.”

Oefening

Niet alleen de lange periode en de financiële impact deden Verstraeten overstag gaan. “Zo lang stilzitten is het ook niet en ik kreeg om de haverklap berichtjes van vrienden en klanten hoe het nu zat en of we nu écht niets deden”, lacht Marijn. “Dit is wel een heel andere manier van werken. In ons restaurant was het meeste à la carte en koop je dingen in kleinere hoeveelheden aan. Maar ik heb al kunnen oefenen. Eind april heb ik een menu moeten maken voor een bedrijf dat een meeting had gepland met een vijftigtal personen en ik moest voor hen koken. Ze hebben dan elk voor hun eigen computer onze menu gegeten (lacht).”

En wat na de lockdown? “We bekijken of we het niet op een of andere manier het systeem kunnen doortrekken, maar daar zijn we niet helemaal uit. Er komen wat extra kosten bij kijken, maar de klanten het willen, moeten we het misschien toch maar overwegen.”

Het menu van HautRu blijft geldig tot 16 mei. Daarna verandert chef-kok Marijn Verstraeten de keuzemogelijkheden. Meer info op hautru.be.