Handtassenmaakster Ibi is officieel 'ambachtsman’: “Trots dat mijn vakmanschap beloond wordt” Toon Verheijen

24 oktober 2019

12u42 0 Hoogstraten Ibi Szabo heeft haar erkenning als ambachtsman - jawel, man - beet. Een achttal jaar geleden maakte ze voor de fun een leren tas voor iemand van de kruisbooggilde. Vorige zomer opende ze haar atelier en sinds januari is haar uit de hand gelopen hobby een voltijdse job. “Voorlopig geef ik vooral workshops, al maak ik af en toe ook handtassen op bestelling.”

Het adres van Ibi’s atelier is officieel Vrijheid, maar is eigenlijk enkel te bereiken via een klein paadje tussen nummer 9 en 9a in de Leemstraat. Een beetje verscholen dus, maar Ibi kan er in alle rust werken.

Als je het atelier binnenkomt, ruik je al een beetje het leer. Tegen de muur hangen allemaal zelfgemaakte spullen, deels van deelnemers aan haar workshops. “In 2011 vroeg iemand van de kruisbooggilde in Meerle of ik geen tas wilde maken voor zijn pijlen. Omdat ik altijd al creatief bezig ben geweest, trok ik naar een winkeltje in Breda om gespecialiseerd materiaal en leer te halen. De tas was een succes en ik heb er nog zeven moeten maken (lacht). Met de restjes maakte ik armbandjes en zo. Later vroegen dan taverne De Jachthoorn, Haut Rue, De Rijkswacht en Den Bottel om hun menukaarten te ontwerpen. Later volgde dan een eerste ambachtenmarkt en organiseerde ik af en toe al eens een workshop, maar ondertussen is het volledig uit de hand gelopen (lacht). De workshops zitten al vol tot januari en er zijn al aanvragen tot april. Vooral de weekends zitten snel vol. Vooral vrouwen, ja. De mannen zijn toch in de minderheid.”

Alles wordt met de hand gemaakt. Er komt geen naaimachine aan te pas Ibi Szabo

Persoonlijk

De workshops nemen telkens bijna twee volle dagen in beslag, maar op het einde hebben de deelnemers wel hun eigen handgemaakte tas in puur kwaliteitsleer. “Die kwaliteit is helemaal anders dan het meubelleer waar ze een coating op aanbrengen. Het is iets duurder, maar de kwaliteit is veel beter. Deelnemers maken hun lederen tas volledig zelf. De stukken uitsnijden, gaatjes in maken, naaien en dan personaliseren hoe ze het ook willen. Geen enkele tas die hier buiten gaat, is dezelfde.”

Ibi maakt eventueel ook stukken op vraag. “Maar dan moeten mensen toch even geduld hebben. In de workshops kruipt enorm veel tijd. Waarschijnlijk start er binnenkort iemand extra om de workshops te begeleiden en komt er wat meer tijd vrij.”

Erkenning

Sinds kort is Ibi ook officieel erkend als ambachtsman. Ze moest zichzelf gaan verdedigen in Brussel. “Ik ben er stiekem erg trots op”, vertelt Ibi. “Die erkenning betekent tenslotte toch dat ze je vakmanschap erkennen. Je krijgt ook publiciteit rond de Dag van de Ambachten en kan met de erkenning toch ook aan je klanten laten zien dat je de nodige deskundigheid hebt. Niets machinaal, maar alles met de hand.”

De titel is wel ambachtsman… “Ja, ik heb ook gezegd dat ik een vrouw ben (lacht). Ach, het is de erkenning die telt hé.”

Op 17 november is het opnieuw Dag van de Ambacht en stelt Ibi haar atelier open. Bezoekers kunnen dan een gepersonaliseerde sleutelhanger in leer maken of kijken hoe Ibi haar handtassen maakt. Kinderen vanaf een jaar of vier zijn al welkom.

Meer info op www.iep-deszign.com