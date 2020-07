Hallucinante beelden: fietser zwalpt over drukke gewestweg op midden van de baan, wijkt uit naar tegenliggers met de middelvinger omhoog Toon Verheijen

29 juli 2020

16u47 7 Hoogstraten Een fietser heeft - vermoedelijk dinsdagnamiddag - halsbrekende toeren uitgehaald op de drukke weg tussen Minderhout en Meer (Hoogstraten). Een tractorbestuurder die - noodgedwongen achter de fietser moest blijven rijden - kon alles filmen. Zwalpen, tergend traag het verkeer ophouden, de middenvinger opsteken, uitwijken naar het andere rijvak en wagens op het dak kloppen: het hoorde er allemaal bij. De politie start een onderzoek en hoopt de wegpiraat te kunnen strikken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De beelden starten ergens op de gewestweg tussen Minderhout en Meer eventjes voor tuincentrum Horta (Devo). Op dat moment rijdt de fietser al op het midden van de baan tegen een snelheid van misschien hooguit 15 tot 20 kilometer per uur. En dat dus terwijl er naast de weg een fietspad ligt.

Na een tijdje begint de man meer en meer naar het midden van de rijbaan te rijden - of beter zwalpen - en rijdt hij bij momenten zelfs op de rijbaan van de tegengestelde rijrichting. Automobilisten moeten op hun beurt helemaal uitwijken zelfs richting voetpad om de fietser te ontwijken. Dat ze reageren met claxonneren, werkt blijkbaar nog als een rap op een rode stier, want de man steekt ondertussen ook herhaaldelijk zijn middelvinger omhoog.

De beelden stoppen uiteindelijk na het indraaien van Hoogeind. De politie is ondertussen ook op de hoogte en gaat de beelden onderzoeken. “Het is indrukwekkend wat de man hier riskeert", zegt Hans Hoskens van de politiezone Noorderkempen. “Hij heeft echt enorm veel geluk gehad. We gaan al het mogelijke doen om te achterhalen vanwaar de man komt om hem te ondervragen. Het is heel gevaarlijk wat hij heeft gedaan.”