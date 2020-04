Gulden Coppe start met afhaalmenu’s: “Onze klanten tonen dat we er nog zijn” Toon Verheijen

28 april 2020

10u34 0 Hoogstraten Het zijn zware tijden voor horeca-uitbaters in Vlaanderen. Heel wat zaken schakelden al over op afhaalmenu’s of leveringen aan huis. Ook De Gulden Coppe start vanaf 1 mei met een speciaal afhaalmenu. “Eigenlijk nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Hopelijk kunnen we binnenkort toch met een goed herstelplan komen vanuit Horeca Vlaanderen”, zegt Paul Snoeys.

De Gulden Coppe is een vaste waarde op de Vrijheid in Hoogstraten voor uitgebreid tafelen of lunchen. Vanaf dit weekend komt er weer wat leven in de brouwerij, want De Gulden Coppe start met een afhaalmenu. “We hebben ervoor gekozen om onze klassiekers kant-en-klaar aan te bieden”, vertelt Paul Snoeys. “Omdat de heropening waarschijnlijk pas voor midden juni zal zijn, wilen we onze klanten het gevoel geven: he, we zijn er nog! Rijk zullen we er zeker niet van worden, maar het is wel handig meegenomen om toch enkele vaste kosten te kunnen blijven betalen.”

Herstelplan

Paul Snoeys is ook betrokken bij Horeca Vlaanderen. Binnenkort hoopt de organisatie in samenspraak met de regering en de Nationale Veiligheidsraad tot een uitgewerkt plan te komen. “We beseffen ook zelf wel dat social distance in de horeca zeker niet vanzelfsprekend is”, aldus Snoeys. “Maar we werken aan een plan. En we hopen dat er vanuit de overheid wat extra steun komt, want anders wordt het voor veel zaken moeilijk om te overleven.”

Het afhaalmenu van De Gulden Coppe is hier te bekijken: facebook.com/deguldencoppe/