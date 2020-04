Gulden Coppe start met afhaalmenu’s en uitbater Paul Snoeys werkt met Horeca Vlaanderen ook aan openingsplan horeca: “We hopen snel een goed plan op tafel te leggen” Toon Verheijen

28 april 2020

10u34 0 Hoogstraten Het zijn zware tijden voor uitbaters van horecazaken in Vlaanderen. Heel wat zaken schakelden al over op afhaalmenu’s of leveringen aan huis en ook De Gulden Coppe start vanaf 1 mei met een speciale afhaalmenu. “Eigenlijk nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Hopelijk kunnen we binnenkort toch met een goed herstelplan komen vanuit Horeca Vlaanderen”, zegt Paul Snoeys.

De Gulden Coppe is een van de vaste waardes op de Vrijheid in Hoogstraten als het aankomt op wat uitgebreider tafelen of lunchen. Vanaf dit weekend komt er weer wat leven in de brouwerij van de keuken, want De Gulden Coppe start met een afhaalmenu. “We hebben ervoor gekozen om onze klassiekers kant en klaar aan te bieden”, vertelt Paul Snoeys. “We hebben het altijd even afgehouden omdat er organisatorisch toch wel wat bij komt kijken en voor een korte periode is dat niet meteen rendabel. Maar we weten nu dat nog tot waarschijnlijk midden juni zal zijn. Dat is nog een tijdje en dan is het toch wel zinvol om ook aan je klanten het gevoel te geven: he, we zijn er nog! Rijk zullen we er zeker niet van worden, maar het is wel handig meegenomen om toch enkele vaste kosten te kunnen blijven betalen.”

Herstelplan

Paul Snoeys is ook betrokken bij Horeca Vlaanderen. Binnenkort hopen ze in samenspraak met de regering en de Nationale Veiligheidsraad tot een uitgewerkt plan te komen. “We beseffen ook zelf wel dat social distance in de horeca zeker niet vanzelfsprekend is”, aldus Snoeys. “Maar we werken aan een plan. En we hopen dat er vanuit de overheid tot wel wat extra steun komt, want anders wordt het voor veel zaken moeilijk om te overleven.”

De afhaalmenu van De Gulden Coppe is hier te bekijken: https://www.facebook.com/deguldencoppe/