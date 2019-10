Grootste Oktoberfest van Vlaanderen komt naar Hoogstraten: “Vlaamser kan niet: 25.000 liter bier, eten en sfeermuziek” Toon Verheijen

18 oktober 2019

14u52 1 Hoogstraten Er staat 25.000 liter bier klaar in een grote tapwagen. De togen staan gereed en honderden tafels worden aangesleurd. Hoogstraten maakt zich op voor Oktoberfest Noorderkempen, dat zaterdagavond plaatsvindt. De 4.000 toegangskaarten zijn al meer dan een half jaar de deur uit. De Kempen is een volksfeest rijker. Maar de organisatoren staan niet stil. Dit jaar zitten ze aan vijf. Volgend jaar volgen er waarschijnlijk meer. “Sfeer en bier drinken. Een puur volksfeest. Dat werkt.”

De lederhosen en de dirndl’s liggen bij de 4.000 bezoekers voor zaterdagavond vast al klaar. De cateraar voorziet al evenveel braadworsten en pretzels. Twee hallen van de Coöperatie Hoogstraten worden zaterdagavond niet gebruikt voor de opslag van paprika’s of aardbeien, maar zijn het decor voor hét grootste Oktoberfest van Vlaanderen.

Vorig jaar trok de editie 2.000 bezoekers en werd er gemiddeld vier liter bier gedronken per bezoeker. Dit jaar is het evenement dubbel zo groot. Een extra hal en de 4.000 kaarten waren een half jaar geleden al de deur uit.

4.000 bezoekers

Een tankwagen van Maes – die je meestal alleen ziet op de grotere festivals – staat al te koelen in de loods. Goed voor 25.000 liter bier. Nog altijd een peulschil met de miljoenen liters die jaarlijks tijdens de Oktoberfesten in München worden geconsumeerd, maar daar zijn er dan ook een pak meer bezoekers. Maar hét Duitse volksfeest verovert ook stilaan onze contreien. En met succes, maar dan vooral in de Noorderkempen met 4.000 bezoekers. Zelfs in de grootstad Antwerpen moeten ze het met 2.000 bezoekers stellen.

Volksfeest

Oktoberfest Noorderkempen is een hype en dat hebben de organisatoren goed begrepen na hun eerste succesvolle editie vorig jaar in Hoogstraten. Dit jaar breidden ze al uit naar Herentals/Westerlo, Turnhout, Ranst/Lier en Genk/Hasselt. Die laatste twee volgen op respectievelijk 2 en 9 november.

“We zitten zelf al jaren in de evenementensector en altijd ben je op zoek naar iets nieuws”, vertellen de broers Perry en Bart van de Mosselaar en de broers Nick en Gregg Jorissen. “De Oktoberfesten zijn voor iedereen, van 18 tot pakweg 70 jaar. De gemiddelde leeftijd schommelt tussen de 30 en de 40. Het past ook perfect in de Vlaamse cultuur. Een volksfeest pur sang. Bier, wat eten en sfeermuziek Iedereen komt verkleed.”

Een volksfeest pur sang. Bier, wat eten en sfeermuziek Iedereen komt verkleed. Gewoon om plezier te maken. Iets eten, iets drinken, geen stress maar even uit de bol gaan Nick Jorissen

Festival

4.000 bezoekers krijgen ze zaterdagavond over de vloer in Hoogstraten. Dat is uitzonderlijk veel. “In de Kempen zullen ze goed kunnen drinken zeker”, lacht Perry van de Mosselaar. “Het is opvallend dat die bezoekers vooral uit Hoogstraten en omstreken komen. Amper 4 procent van de tickets is naar Nederland gegaan. Toen we in het voorjaar het evenement lanceerden, was de eerste dag al bijna 75 procent van de tickets de deur uit. Iedereen kijkt er maandenlang naar uit.”

Oostende en Mechelen

“We willen ook een stap verder gaan. Wij hebben ondertussen de naam oktoberfestival.com geclaimd. Want daar willen we de volgende jaren naartoe. Eén overkoepelende site waaronder al onze organisaties vallen. Voor meer dan 2.000 bezoekers gebruiken we de naam Oktoberfestival en voor minder Oktoberfest. Voor volgend jaar lopen er al gesprekken voor Oostende en Mechelen. Wie weet volgen er nog. Er moeten natuurlijk wel geschikte locaties zijn. En je moet goede partners hebben als Maes en Bevers die voor de drank en de catering zorgen. Want zo’n evenement organiseren als dit is echt niet zo simpel als het lijkt. Zaterdagavond zullen hier gemakkelijk honderd man instaan voor de bediening en om alles in goede banen te leiden.”

Goed doel

De organisatoren kijken ook verder dan alleen maar bier serveren. Met Willy Sommers hebben ze een Vlaamse schlagerzanger kunnen strikken die sfeer weet te brengen. Neem daar zaterdagavond ook nog Steve Tielens en de Gebroerders Ko bij en het is helemaal ‘koekenbak’.

“Beleving. Daar draait alles om”, zegt Nick Jorissen. “Door heel die sfeerbeleving creëer je ook een samenhorigheidsgevoel. Daarom investeren we ook in een opvallend podium. En we denken ook aan het goede doel, want we steunen voor het tweede jaar op rij Stichting De Kleine Strijders. Dat is een stichting uit Hoogstraten die zich inzet voor kinderen in het ziekenhuis, maar ook hun ouders en broers en zussen.”