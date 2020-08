Grondwater van wegenwerken Meerleseweg wordt opgevangen in container: iedereen mag water aftappen Toon Verheijen

18 augustus 2020

15u15 7 Hoogstraten De stad Hoogstraten plaatst een grote container met een inhoud van 40.000 liter ter hoogte van de wegenwerken op de Meerleseweg. Daarin wordt het opgepompte grondwater opgevangen. Particulieren en landbouwers mogen het water gratis komen aftappen.

De rioleringswerken aan de Meerleseweg in Meer zijn gestart op 4 augustus. en zullen ongeveer dertien maanden duren. Om de riolering goed te kunnen plaatsen moet het grondwaterpeil verlaagd worden en daarom is er op het kruispunt van de Zandbergstraat en de Meerleseweg een droogzuiginstallatie geplaatst. “Om verspilling van bemalingswater te voorkomen heeft het stadsbestuur een container geplaatst”, zegt schepen van Openbare Werken Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft). “Zowel particulieren als bedrijven (landbouw) kunnen van dit bemalingswater gebruik maken. De container heeft een inhoud van 40.000 liter en er zijn de nodige koppelstukken aangebracht. Het water is niet drinkbaar, maar kan perfect worden gebruikt voor de bevloeiing van tuinen en akkers.”

Actie

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen zijn volop bezig met plannen om nog meer regenwater en opgepompt grondwater maximaal te hergebruiken. Enkele maanden geleden organiseerden Pro Veussel uit Rijkevorsel, Groen Merksplas en Anders uit Hoogstraten nog een actie voor een hemelwaterplan.