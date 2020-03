Grondige vernieuwing speelgedeelte van De Mosten nog dit seizoen en waterspeeltuin in zomer van 2021 Toon Verheijen

04 maart 2020

11u17 0 Hoogstraten Het speelgedeelte van het recreatiedomein De Mosten krijgt deze zomer een nieuwe eyecatcher. De firma Sterkens plaatst een groot houten speeltuig met vier torens. Het speelgedeelte wordt ook anders ingericht. Tegen de zomer van 2021 wordt nog een extra waterspeelplaats gecreëerd.

Het recreatiedomein De Mosten kreeg de voorbije tijd heel wat nieuwe impulsen. De nieuwe uitbaters van het horecagedeelte, de mannen van Goodlife Cablepark, bouwden onder meer een reusachtig klimparcours wat al het nodige extra volk naar het domein wist te lokken.

Nieuw speeltuig

Ondertussen heeft stad voor nieuw zand gezorgd in de zwemvijver en is het water gezuiverd. Maar er staan nog vernieuwingen op het programma. “We willen vanaf nu en de volgende jaren het speelgedeelte een uniform uitzicht geven”, zegt schepen van De Mosten Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Het grote speeltoestel pakken we dit jaar al aan omdat het afgekeurd is. De familie Sterkens uit Meerle zal er nog voor de opening van het nieuwe seizoen een groot nieuw houten speeltuig plaatsen met vier torens. Wanneer we de komende jaren nog speeltuigen vervangen, zal dat altijd in hetzelfde type hout zijn. We gaan het ook anders inrichten zodat de beleving voor de kinderen groter wordt. Nu moeten de jongste kinderen soms samenspelen met de heel grote in dezelfde zone en dat is niet altijd ideaal.”

Waterspeelplaats

Voor de zomer van 2021 staan er nog nieuwigheden op het programma. “We laten momenteel plannen tekenen voor een waterspeelplaats”, zegt Wittenberg. “Fonteintjes, een grote waterbak, … Ideaal voor de overgangsperiode waarin het misschien net nog te koud is om te zwemmen, maar waar in en rond het water spelen toch al wel leuk is. Op die manier brengen we de speeltuin ook een beetje dichter naar het horecagedeelte toe, want nu is de afstand toch wel redelijk groot.”