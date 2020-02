Grondige make-over voor John Lijsenstraat: nieuw wegdek én groot deel eikenbomen verdwijnt Toon Verheijen

19 februari 2020

16u17 0 Hoogstraten De John Lijsenstraat in Meer krijgt vermoedelijk nog dit voorjaar een volledig nieuw wegdek van Hoogeind tot aan de Nederlandse grens. Enkele eikenbomen langs het eerste gedeelte in het centrum van Meer zullen gerooid worden. De kapwerken starten in april en de heraanleg in mei.

Het wegdek in de John Lijsenstraat is al enkele jaren in slechte staat en op sommige plaatsen is het asfalt omhooggekomen door de wortels van de robuuste eikenbomen. Daarom is nu beslist om het wegdek over een afstand van drie kilometer, van Hoogeind tot aan de Nederlandse grens, volledig te vernieuwen. De hinderlijke eiken worden gerooid en vervangen door lindebomen.

“Enkele bomen tussen Hoogeinde en de Zunderstraat verdwijnen omdat ze de veiligheid in het gedrang brengen”, zegt Jef Schoenmakers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Op sommige plaatsen is het wegdek immers smaller omdat de bomen echt vlak langs of zelfs gedeeltelijk op de wegrand staan. Vooral wanneer bussen of vrachtwagens elkaar kruisen zorgt dat voor problemen.”

Zichtbaarheid

Maar de bomen zorgen niet alleen voor problemen bij het kruisen van zwaar verkeer. De zichtbaarheid wordt al jaren aangeklaagd. “De dikke bomen beperken op dit moment inderdaad de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de opritten. De wortels richten ook veel schade aan aan het fietspad én het wegdek. Daarom wordt er bij deze asfaltvernieuwing meteen werk gemaakt van het vervangen van een aantal dikke eiken door evenveel jonge lindebomen.”

Die komen niet steeds op exact dezelfde plek te staan, maar wel in de nabije omgeving. Het kappen van de bomen zal dit voorjaar gebeuren. De vermoedelijke startdatum is ergens in april. Gedurende een tweetal weken zal de John Lijsenstraat (N146) dan worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op & afrittencomplex gesloten

Na de kapwerken start de aannemer vrijwel onmiddellijk met de asfalteringswerken. De weg krijgt twee nieuwe lagen en de werken zullen vermoedelijk twee weken in beslag nemen. Het gaat om een traject van in totaal drie kilometer en daarom zal de asfaltering in fases gebeuren. Daarbij wordt de werkzone telkens tijdelijk afgesloten voor verkeer, dus ook voor bestemmingsverkeer. De fietspaden blijven steeds toegankelijk.

Tijdens één fase zijn ook de op- en afritten van het complex 1 ‘Meer’ van de E19 gedurende een vijftal dagen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via het eerstvolgende complex.